Mumuzinho comemora uma década de sucesso do hit “Fulminante”

Hoje é dia de festa! O hit “Fulminante”, um dos maiores sucessos da carreira de Mumuzinho, completa 10 anos de lançamento. A canção, que emocionou o público desde sua estreia, segue surpreendendo até hoje, acumulando mais de 300 milhões de visualizações no YouTube e 103 milhões de streams no Spotify.

O álbum “Fala Meu Nome Aí”, que revelou esse grande sucesso em 2015, também continua cativando fãs. Com mais de 19 milhões de visualizações no YouTube, o disco consolidou Mumuzinho como um dos principais nomes do samba e pagode da atualidade.

Uma década depois, o cantor segue brilhando e inovando. Seu mais recente projeto, o DVD “Conectado”, é considerado o maior de sua carreira. Com parcerias de peso, direção criativa inspirada em grandes produções internacionais e performances envolventes, o projeto acumula milhões de acessos no YouTube e reafirma a conexão especial entre Mumuzinho e seu público.

Essa celebração de 10 anos de “Fulminante” é mais do que uma lembrança nostálgica: é a prova do talento e da longevidade de um artista que conquistou e continua conquistando gerações.