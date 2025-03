Mulheres Sem Terra promovem Jornada Nacional de Lutas pelo país

Em continuidade às ações do Dia Internacional da Mulher, as Mulheres Sem Terra realizam a Jornada Nacional de Lutas, com o lema “Agronegócio é violência e crime ambiental, a luta das mulheres é contra o capital!”.

Ao todo, 12 mil mulheres participaram de mais de 70 mobilizações em todo o país, abrangendo 23 estados e o Distrito Federal.

Entre as principais ações, destacam-se a ocupação de uma área da empresa Suzano, em Aracruz (ES); a denúncia contra a CMPC, empresa que domina a silvicultura no Rio Grande do Sul; a ocupação de terras no Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas, em Limoeiro do Norte (CE); um escracho na subestação João Câmara III, da Chesf, no Rio Grande do Norte; e a interdição da BR-010, via de acesso a uma das maiores fábricas de papel e celulose da Suzano, em Imperatriz (MA).

Ações em todas as regiões do Brasil

A mobilização das mulheres Sem Terra ocorreu em todas as regiões do país, promovendo ocupações, protestos e denúncias contra impactos ambientais e sociais causados por grandes corporações do setor agrícola.

A Jornada Nacional de Lutas reforça a resistência e a organização das mulheres no campo, denunciando a expansão do agronegócio e reivindicando políticas públicas voltadas para a reforma agrária, preservação ambiental e soberania alimentar.

