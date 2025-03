Lula realiza entregas da Reforma Agrária em acampamento do MST em MG

Nesta sexta-feira (7), a partir das 11h, o Presidente Lula realizará sua primeira visita em um acampamento nesse terceiro mandato, para a realização do Ato Nacional em Defesa da Reforma Agrária, no Acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, MG. Além dele, estarão presentes ministros do Governo Federal, como Paulo Teixeira (MDA), parlamentares e apoiadores da reforma agrária.

Na ocasião, serão feitos anúncios do Programa Terra da Gente, com a entrega de 12.297 lotes em 138 assentamentos, totalizando 385 mil hectares espalhados em 24 estados do país; incluindo áreas organizadas pelo MST, e outros acampamentos e assentamentos. Entre os anúncios, está previsto a assinatura do decreto de desapropriação da Usina Ariadnópolis, onde está localizado o Acampamento Quilombo Campo Grande.

Durante o evento, também serão assinados uma série de atos, como decretos de desapropriação por interesse social; portarias de criação de projetos de assentamento; contrato de renegociação de dívidas por meio do Desenrola Rural com assentados da reforma agrária; além de entregas do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF); de Títulos de Domínio; entre outros, fomentando recursos para o desenvolvimento de assentamentos, para a produção de alimentos e a educação do campo.

Para Tuíra Tule, da Direção Nacional do MST em Minas Gerais, a conquista é um marco na luta pela terra no Brasil. “Nós, que plantamos nessa terra mais de 2 milhões e 200 mil pés de café, mais de 160 tipos diferentes de alimentos, que já sofremos e resistimos a mais de 11 despejos, sabemos que os amigos e amigas do Movimento são fundamentais para essa luta, e por isso reforçamos a importância de estar juntos nesse ato de desapropriação dessa terra”, afirma.

A atividade será realizada na Escola Popular de Agroecologia Eduardo Galeano, reconstruída após ser demolida em um despejo truculento em agosto de 2020, durante a pandemia. A expectativa é que cinco mil pessoas participem do ato.

Quilombo Campo Grande resiste há 27 anos

Ocupado em 1998, o Acampamento Quilombo Campo Grande, localizado no sul de Minas Gerais, em Campo do Meio, é uma das áreas mais emblemáticas do MST a ser regularizada.

As 459 famílias resistem em onze acampamentos, divididos em duas fazendas, plantando culturas diversas, construindo sistemas agroflorestais, hortas medicinais, e se destacam pela produção cooperada do Café Guaiì.

O terreno ocupado pertencia à antiga Usina Ariadnópolis, que explorou o território até falir, deixando os trabalhadores sem qualquer tipo de direito ou indenização.

Para fugir da miséria, essas famílias de trabalhadores começaram a viver da terra e a ocupar o território que era da Usina. Mesmo em meio a diversos despejos, o local se orgulha de manter uma produção orgânica, sem transgênicos e agrotóxicos há 27 anos.