“Mulheres Que Inspiram” celebra força da mulher diademense no Teatro Clara Nunes

Na última sexta-feira (14), cerca de uma centena de mulheres da cidade se reuniram no Teatro Clara Nunes, em Diadema, para uma roda de conversa sobre o espaço da mulher no mercado de trabalho. No palco, 12 profissionais das mais variadas origens e meios de vida. Havia bailarinas e vereadoras, delegadas e acrobatas, professoras e advogadas, todas preparadas para passar ali uma mensagem de empoderamento e vitória sobre as adversidades.

“Conseguimos reunir hoje grandes vozes femininas para um bate-papo que deveria acontecer sempre,” afirmou a secretária de Cultura Beatriz Giudicio. “Pois é importante deixar claro à população que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. São muitas as barreiras que historicamente querem nos silenciar, mas quando estamos juntas somos fortes.”

O evento foi aberto pelo trio feminino Caldeirão Tropical, formado por mulheres da Casa da Música. Em seguida, o público acompanhou por mais de duas horas uma conversa franca sobre os desafios de ser mulher nas mais diferentes profissões.

Alguns dos temas abordados envolviam saúde e autocuidado, dificuldades no mercado de trabalho e violência contra a mulher. “É preciso desconstruir a masculinidade tóxica,” explicou a delegada Renata Cruppi, da Delegacia da Mulher. “Principalmente dentro de casa, que é o lugar mais perigoso para uma mulher atualmente.”

Outro bloco ressaltou a transformação que uma mulher pode fazer quando toma as rédeas da própria vida, seja abrindo um negócio de decoração de festas, estudando em uma escola de arranjos florais ou dedicando-se a produzir vídeos de moda e beleza para a web. “A internet mudou minha vida,” revelou a influencer Maju Silva, que tem orgulho de deixar sempre claro em seus vídeos que é sim de Diadema. “Vejo muitas pessoas que escondem essa origem, mas não eu. Sou cria desta terra!”

No geral, as falas traziam muitos estímulos à participação, à sororidade e a inspirar outras mulheres. “É preciso se indignar,” concluiu a jornalista Andréa Brock, secretária de Comunicação de Diadema. “Respeitar a dor do outro e lutar juntas por nossos direitos.”

“Foi uma noite maravilhosa, onde pudemos conversar de mulher para mulher, em busca de mais oportunidades para crescer na vida,” agradeceu a coordenadora de Políticas para as Mulheres, Cida Ferreira. “Que Deus abençoe todas vocês.”

