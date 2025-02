Mulheres precisam cuidar da saúde vascular desde a infância 

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, cresce a necessidade de conscientização sobre temas essenciais para a saúde feminina, entre eles, a saúde vascular. Muitas mulheres se preocupam com a aparência das pernas e o surgimento de varizes, mas a atenção com a circulação sanguínea vai muito além da estética e está diretamente ligada à prevenção de doenças graves.

Para a cirurgiã vascular e diretora científica da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Dra. Grace Mulatti, é essencial cuidar da saúde vascular desde cedo para garantir uma vida longa e plena. “Os cuidados devem começar na infância, com a adoção de hábitos benéficos ao corpo. Na adolescência e na fase adulta, é primordial observar sinais precoces de doenças vasculares, como o surgimento de varizes, além de condições associadas, como diabetes e hipertensão”, destaca a especialista.

Entre os diversos momentos da vida em que a saúde vascular merece atenção especial, a gestação é um dos que se destacam. Durante esse período, a embebição gravídica aumenta a hidratação da mulher, o que garante viço facial, mas também causa a dilatação das veias. Em mulheres com varizes, esse efeito pode agravar o quadro, resultando em retenção de líquidos e edema. O crescimento do útero pode comprimir as veias responsáveis pela drenagem das pernas, intensificando a dilatação das varizes. Por isso, mulheres com varizes devem consultar seus médicos antes da gravidez para avaliar a necessidade de tratamento.

Outro período de grande impacto na saúde vascular feminina é a menopausa. Os hormônios, como o estrogênio, desempenham um papel protetor na saúde cardiovascular, o que explica a menor incidência de problemas como infarto e AVC nas mulheres em comparação aos homens. No entanto, Dra. Grace alerta que essa proteção diminui consideravelmente após a menopausa, exigindo um cuidado redobrado no sistema circulatório. A recomendação médica é que as mulheres adotem medidas preventivas para reduzir o risco de complicações vasculares nessa fase.

A cirurgiã vascular também pontua que embora os anticoncepcionais modernos em baixas doses não sejam tão trombogênicos quanto os de antes, a reposição hormonal pode apresentar riscos, dependendo do tipo, e deve ser cuidadosamente ponderada pelo médico, levando em consideração o histórico clínico da paciente.

Além das mudanças hormonais que impactam a saúde vascular feminina, fatores externos como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool também desempenham um papel significativo na qualidade de vida. Esses hábitos comprometem a elasticidade dos tecidos, favorecem a obstrução das artérias e aumentam o risco de doenças vasculares graves, incluindo o infarto do miocárdio, principal causa de morte no mundo ocidental. Por isso, evitar o cigarro e o álcool em excesso é uma medida essencial para a manutenção da saúde cardiovascular.

No contexto de inovações no diagnóstico precoce de doenças vasculares, os avanços nos exames de imagem, como o ultrassom com Doppler, têm facilitado a detecção de problemas circulatórios. Outra principal inovação, de acordo com a médica, é o acesso universal à informação, que tem incentivado mais pessoas a buscar cuidados preventivos. No entanto, destaca-se a necessidade de verificar a confiabilidade das fontes de informação antes de tomar decisões sobre a saúde.

Sintomas

Os sinais relacionados a problemas vasculares incluem a presença de edema, dor nas pernas, veias saltadas, incômodo ao caminhar e sensação de pulsação abdominal. “Esses sintomas podem indicar varizes, trombose ou insuficiência venosa e devem ser avaliados por um profissional de saúde”, afirma a médica.

Dicas

Dra. Grace aconselha manter uma rotina equilibrada para o bom funcionamento da circulação. Para isso, é importante conciliar estudo, trabalho e a prática regular de atividades físicas, mesmo em meio a uma agenda apertada. Exercícios são fundamentais para a saúde vascular e devem fazer parte do dia a dia. Quanto ao estresse e a ansiedade, comuns na vida moderna e que também prejudicam a circulação, recomenda-se adotar estratégias como atividades relaxantes e cuidados com a saúde mental.

Para as pessoas que já apresentam sintomas, outra medida benéfica é o uso de meias elásticas de compressão, que podem melhorar a circulação sanguínea, prevenir inchaços e reduzir a sensação de peso e cansaço nas pernas. Elas exercem uma leve pressão que auxilia o retorno venoso, mas devem ser usadas apenas com orientação médica, pois o nível de compressão varia conforme a necessidade de cada pessoa. O uso inadequado pode ser prejudicial em algumas situações.