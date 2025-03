Mulheres 60+: Reflexão sobre a Revolução dos Grisalhos no Sesc Mogi das Cruzes

Trabalho Social com Pessoas Idosas: “Cabelos Brancos e Grisalhos sem Tabu”

Com Bárbara Aires, consultora de imagem, e Brenda Carvalho

Dia 06/3, Quinta-feira, das 14h às 16h30 – Grátis

Inspirada pela célebre frase de Simone de Beauvoir, “Que nada nos limite, que nada nos defina… Que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre”, a palestra sobre o movimento “Revolução Grisalha” propõe um debate sobre os cabelos brancos e grisalhos, buscando desmistificar tabus e celebrar o envelhecimento. A pesquisa da consultora de imagem Bárbara Aires explora como a moda tem se apropriado dessa revolução, promovendo uma reflexão sobre o mercado de beleza e a pressão estética.

O evento será voltado para mulheres que já assumiram, desejam assumir ou simpatizam com os fios grisalhos e brancos. O encontro contará com uma conversa sobre o movimento, seguida de reflexões sobre envelhecimento e a experiência de adotar os cabelos grisalhos. Também serão oferecidas dicas sobre cuidados e estilo, além de simulações para visualizar o impacto dos fios brancos em diferentes porcentagens.

Bárbara Aires é consultora de imagem e estilo, mestre e bacharel em Têxtil e Moda pela USP, e pesquisadora no grupo Envelhecimento, Aparência e Significado (EAPS).

Brenda Carvalho é graduada em gerontologia pela USP e mestranda em Têxtil e Moda, também membro do EAPS.

Música/Shows

Jefferson Gonçalves & Bitencourt Duo – Encontros Sonoros: Do Nordeste ao Mundo!

Dia 06/3, Quinta-feira, 20h – 12 anos + – Grátis

A união da gaita de Jefferson Gonçalves com a guitarra híbrida dos irmãos Júlio e Luciano Bittencourt cria uma sonoridade única no Brasil, repleta de groove e personalidade. Um show imperdível para os apreciadores de música instrumental.

Tributo a Cássia Eller – Com Uiara Leiggo

Dia 09/3, Domingo, 16h – Livre – Grátis

Em uma homenagem à uma das mais icônicas artistas brasileiras, Uiara Leiggo interpreta os sucessos de Cássia Eller, levando ao palco a energia visceral da cantora que revolucionou a MPB. Uiara, cantora e compositora, traz em suas canções reflexões sobre intolerância e autoconhecimento.

Teatro Infantil

Quase de Verdade – Da Obra de Clarice Lispector

Dia 08/3, Sábado, 16h – Livre – Grátis

A Cia. Los Lobos Bobos apresenta uma adaptação da obra infantil de Clarice Lispector. A história, contada pelo cão Ulisses, explora as relações de classe e os dilemas do trabalho e da exploração de forma lúdica e acessível para crianças.

Oficinas e Vivências

Meu Brincar Pode Tudo – Com Coletivo Brincá

Dias 08 e 09/3, Sábado e Domingo, das 10h às 12h e das 14h às 16h – Grátis

Com um circuito corporal desafiador, a oficina incentiva as crianças a superarem barreiras e confiarem em seus corpos. A atividade envolve brincadeiras com materiais como túnel de tecido e gangorra Pickler, promovendo o desenvolvimento físico e a interação social.

Mediação Literária – Imagens que Contam Histórias

De 08 a 30/3, Sábados e Domingos, das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30 – Livre – Grátis

O que um livro-imagem pode nos contar? A mediação literária convida os participantes a explorar as narrativas visuais presentes nos livros de imagens, estimulando a imaginação e a interpretação sensível das ilustrações.

Técnicas de Relaxamento – Com Zuleide Padija

De 08 a 29/3, Sábados, das 10h às 11h – 12 anos – Grátis

A prática de técnicas terapêuticas corporais auxilia no alívio das tensões musculares e promove o bem-estar, ativando processos fisiológicos que contribuem para uma melhor qualidade de vida.

Yoga Integral – Com Melissa Rodrigues Crepaldi

De 09 a 23/3, Domingos, das 10h às 11h – 12 anos – Grátis

O Yoga Integral combina respiração, posturas e meditação, proporcionando equilíbrio físico e mental, e ajudando a elevar o nível de consciência.

Brinquedo Óptico: Faça seu Tambor Giratório – Com Eric Fonseca

Dias 08 e 09/3, Sábado e Domingo, das 14h às 17h – De 10 a 15 anos – Grátis

Participe da criação de um brinquedo de ilusão de ótica, o praxinoscópio, que simula o movimento de imagens paradas, trazendo um pouco da história do cinema de animação.

Clube da Horta – Com Helena Ronchi

Dias 08 e 22/3, Sábados, das 14h às 16h30 – 12 anos – Grátis

Venha aprender sobre o cultivo de hortaliças, desde o preparo da terra até a colheita de ervas, temperos e verduras. Uma experiência prática e educativa no mundo da jardinagem.

Botânica para Crianças – Com Cabe o Mundo na Minha Horta

Dia 09/3, Sábado, das 10h às 12h ou das 14h às 16h – A partir de 7 anos – Grátis

Oficina lúdica para ensinar as crianças sobre as partes das plantas, seguida de uma atividade criativa para construir um quadrinho da natureza utilizando elementos coletados.

Sesc Mogi das Cruzes

Rua Rogério Tácolla, 118 – Socorro – Mogi das Cruzes – SP