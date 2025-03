Mulher fica presa entre porta de segurança e vagão do Metrô em São Paulo

Ontem, segunda-feira (24), um incidente ocorreu na Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, quando uma mulher ficou presa entre a porta de segurança e o vagão do trem na estação Vila Prudente, localizada na Zona Leste da cidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a passageira estava encurralada, com os braços limitados em seus movimentos. O vídeo, com duração aproximada de 50 segundos, revela a angústia da situação e a tentativa de dois funcionários do metrô em ajudar a mulher.

Devido ao ocorrido, o trem foi obrigado a interromper sua operação, resultando em uma aglomeração de passageiros na plataforma, que aguardavam uma solução para o problema.

Em comunicado oficial, a companhia responsável pelo Metrô expressou seu pesar pelo incidente e destacou que sua equipe agiu rapidamente assim que o problema foi identificado. “A passageira recebeu assistência no local, mas optou por não aceitar atendimento médico naquele momento”, informou a empresa. O Metrô também aproveitou para reforçar a importância de seguir as orientações visuais e sonoras sobre o fechamento das portas, visando garantir a segurança dos usuários.

A reportagem procurou saber mais sobre o tempo em que a passageira ficou presa e questionou a presença de sensores de segurança nas portas. Contudo, até o fechamento desta reportagem, não houve retorno por parte da empresa.

A equipe também contatou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para verificar se o incidente havia sido registrado em delegacia, mas não obteve resposta até a última atualização.

Vale lembrar que este não é o primeiro incidente grave envolvendo passageiros no metrô. No ano anterior, um homem de 69 anos perdeu a vida ao ser arrastado por um trem na Linha 3-Vermelha após ficar preso entre o vagão e a porta de segurança. A ocorrência ocorreu quando ele esperava ao lado da porta para embarcar no próximo trem. Ao partir da composição anterior, ele foi tragicamente puxado para os trilhos.

A investigação sobre essa fatalidade ainda está em andamento pela polícia, que está apurando as circunstâncias do caso.