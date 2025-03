Lentidão e superlotação marcam manhã de terça na Linha 5-Lilás da ViaMobilidade

Na manhã desta terça-feira (25), passageiros da Linha 5-Lilás da ViaMobilidade relataram uma série de dificuldades relacionadas ao transporte público na Zona Sul de São Paulo. De acordo com os usuários, os trens estão operando com velocidade reduzida desde as 06h50, o que resultou em plataformas extremamente lotadas e complicações no processo de embarque.

Imagens e relatos provenientes da estação Santo Amaro ilustram a situação, mostrando filas consideráveis no acesso à plataforma. Os passageiros afirmaram que muitos já enfrentavam dificuldades para conseguir entrar nos trens, algumas vezes precisando aguardar mais de um trem para conseguir embarcar devido à superlotação.

Apesar dos relatos de lentidão, a concessionária ViaMobilidade ainda não forneceu uma explicação oficial sobre as causas desse atraso. O site da empresa indica que a operação do sistema segue normalmente, mas informações divulgadas pelos alto-falantes nas estações contradizem essa mensagem, confirmando a ocorrência de lentidão no serviço.