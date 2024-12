Mulher esfaqueia homem em hospital no Paraná

Na última quarta-feira (4), um incidente violento abalou o Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Uma mulher foi presa em flagrante após esfaquear um homem dentro da instituição. As câmeras de segurança registraram o ataque brutal, que ocorreu enquanto a vítima estava deitada em uma maca, recebendo atendimento médico.

De acordo com informações da polícia, os envolvidos se conhecem há sete anos e tinham um acordo para dividir moradia e despesas. A mulher alegou que o homem insistia em manter relações sexuais e exigia acesso ao seu celular para verificar suas conversas. Em um momento de fúria, ela afirmou ter atacado o homem com uma faca.

O ataque começou fora do hospital e culminou com cerca de 30 facadas quando ele já estava sob cuidados médicos. A ação, surpreendente pela audácia e violência, levou à prisão imediata da agressora por tentativa de homicídio qualificado. Posteriormente, sua prisão foi convertida em preventiva pela justiça local. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes.

A Prefeitura de Quedas do Iguaçu classificou o evento como “fato isolado” e anunciou medidas para reforçar a segurança no hospital, visto que a agressora não levantou suspeitas ao entrar na instituição apenas com uma bolsa. O homem ferido já recebeu alta hospitalar e está se recuperando.

Embora as identidades dos envolvidos não tenham sido reveladas, deixando espaço para suas defesas, a situação ressalta a necessidade urgente de melhorias nos protocolos de segurança em ambientes hospitalares. O caso serve como alerta para a importância de medidas preventivas eficazes para evitar que situações similares ocorram no futuro.