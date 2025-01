Mulher é presa por tentativa de homicídio da própria filha na noite de natal

Na noite do Natal, uma mulher foi detida pela Polícia Civil na 1ª Delegacia de Polícia (DP) localizada na Praça Mauá, sob a acusação de tentar assassinar sua filha, de apenas 12 anos, com facadas. O incidente ocorreu após uma acalorada discussão entre mãe e filha, resultando em dois golpes de faca desferidos no tórax da menor.

A mulher se apresentou na delegacia na última sexta-feira (3), acompanhada de seu advogado, após ser informada de que as autoridades estavam à sua procura. A apresentação voluntária ocorreu em um momento em que a polícia já investigava o caso e buscava por ela em diversos endereços relacionados a amigos e familiares.

A vítima foi prontamente socorrida e levada a uma unidade hospitalar, onde passou por um procedimento cirúrgico para drenagem dos pulmões. Atualmente, a criança permanece internada sob cuidados médicos intensivos.

De acordo com as informações coletadas durante as investigações, após o ataque, a mãe fugiu e se escondeu em diferentes locais ao longo do Rio de Janeiro. Como resultado das evidências apresentadas, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva da suspeita. O mandado foi cumprido, formalizando a acusação de tentativa de homicídio contra ela.

As investigações continuam em andamento, visando esclarecer todos os detalhes deste trágico episódio familiar.