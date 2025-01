Movimento do comércio na semana do Natal tem queda de 3,9%, indica Serasa Experian

A atividade do comércio físico na semana do Natal de 2024 (18/12/2024 a 24/12/2024) registrou queda de 3,9%, a maior para a data comemorativa desde 2020, quando o índice foi de -10,3%. Os dados são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Veja o levantamento dos últimos 10 anos a seguir:

“Com a inadimplência em alta, a prioridade dos consumidores pode ter sido a reestruturação financeira ao optarem por utilizar o 13° salário para o pagamento e renegociação de dívidas, deixando as compras e presentes de Natal em segundo plano”, comenta a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

No final de semana da data comemorativa (20 a 22/12/2024), o recuo foi de 1,4% em relação ao mesmo período do último ano (22 a 24/12/2023).

Vendas em São Paulo seguem tendência nacional

Ainda segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, o movimento do varejo físico em São Paulo também expressou diminuição de -3,7% durante a semana do Natal (18 a 24/12/2024 x 18 a 24/12/2023) e -1,7% no final de semana (20 a 22/12/2024 x 22 a 24/12/2022).