Mulher é ferida de raspão por tiro na Barra da Tijuca

Uma mulher foi vítima de um disparo que a atingiu de raspão neste domingo (29), enquanto estava relaxando ao sol no Condomínio Vila do Pan, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu quando a bala quase acertou sua cabeça.

Identificada como Rosângela Silva, de 58 anos, a vítima foi prontamente socorrida pelos bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu atendimento médico.

A investigação do caso está sob a responsabilidade da 32ª Delegacia de Polícia (DP) localizada em Taquara, que já iniciou as diligências necessárias para apurar os fatos.

Em uma ocorrência relacionada, nas proximidades do local do incidente, um tiroteio assustou os clientes de um supermercado na região do Tanque e causou a interrupção temporária de duas linhas do BRT Transcarioca. Felizmente, não houve feridos nesse episódio.