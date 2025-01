Mulher é atingida em apartamento por foguete de festa de Réveillon em SC

Um incidente preocupante ocorreu em Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, quando uma mulher sofreu ferimentos após um fogo de artifício invadir o apartamento onde se encontrava durante as celebrações de Ano Novo. O artefato pirotécnico foi lançado durante um evento organizado pela prefeitura local.

Imagens compartilhadas nas redes sociais por Bianca Miranda e seu esposo, Victor Fresca, capturaram o momento exato em que um foguete atinge a mulher, resultando em queimaduras no tórax e nas mãos. Ela recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Nossa Senhora dos Navegantes.

Originários do Rio Grande do Sul, o casal estava em Navegantes a passeio. Outro vídeo, gravado à distância, mostra o momento em que os fogos de artifício colidem com o apartamento onde estavam comemorando a chegada de 2024.

Em suas redes sociais, o casal expressou sua frustração: “Nossa escolha para a virada do ano era evitar multidões e celebrar juntos, agradecendo por 2024 e iniciando o ano da melhor maneira. Infelizmente, a situação se desenrolou como um pesadelo”.

A administração municipal de Navegantes informou que está investigando a empresa responsável pela soltura dos fogos de artifício, instaurando um procedimento administrativo a respeito do ocorrido. Além disso, o secretário de Saúde da cidade, Pablo Sebastian Velho, está em contato com o casal para oferecer suporte necessário.

Uma legislação municipal em vigor desde 2020 proíbe a venda e utilização de fogos de artifício com estampidos na cidade. Contudo, a prefeitura esclareceu que a lei permite a utilização de fogos com sons de baixa intensidade, abaixo de 85 decibéis.

A gestão municipal destacou que o espetáculo pirotécnico realizado estava conforme os critérios estabelecidos no edital de contratação da empresa responsável pelos fogos.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também se pronunciou, afirmando que todos os documentos necessários para a realização do evento foram apresentados e estavam em conformidade com as normas da corporação. Segundo eles, cabe ao responsável técnico garantir que todas as medidas de segurança sejam seguidas, incluindo o monitoramento da área onde os fogos caem e a manutenção das distâncias mínimas para assegurar um espetáculo seguro.