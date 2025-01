‘Mufasa – O Rei Leão’ estreia na 1ª sessão do ano no CineMaterna do Shopping ABC

Um novo live action de sucesso da Disney, ‘Mufasa – O Rei Leão’ estreia na 1ª sessão de cinema do ano no CineMaterna do Shopping ABC. O encontro acontece nesta terça-feira (21), às 14h e a sessão é adaptada para os papais de plantão com seus bebês de até 18 meses, com ingressos pela metade do preço.

A sala fica toda preparada para atender qualquer situação com os pequenos durante o filme, como som mais baixo, luzes levemente acesas, tapete na primeira fila para os bebês que já se sentam ou engatinham, além de um trocador de fraldas e voluntários para auxiliar. Importante lembrar que o CineMaterna é entretenimento para adultos, especialmente para as mamães experimentando os momentos pós-parto e por esse motivo, não necessariamente exibe programação infantil. No caso desse filme, a classificação indicativa é 10 anos.

O longa conta a história de Mufasa e Scar antes de Simba. A trama tem a ajuda de Rafiki, Timão e Pumba, que juntos contam a lenda de Mufasa à jovem filhote de leão Kiara, filha de Simba e Nala. Narrado através de flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino.

O filme escolhido da semana para o CineMaterna é definido por uma enquete e divulgado no portal da ONG (cinematerna.org.br). Todos pagam meia entrada e as 5 primeiras mães com seus bebês ganham 1 ingresso cortesia (1 por bebê).

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP