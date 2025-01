Arena Gamer é destino nas férias do Shopping ABC

Com as férias a todo vapor, o Shopping ABC se transforma em um destino especial para as crianças! O empreendimento traz uma exclusiva ‘Arena Gamer’, para que toda família tenha uma experiência completa com jogos clássicos e modernos em um espaço interativo.

De 8 de janeiro a 2 de fevereiro, os visitantes podem aproveitar estações temáticas com máquinas Arcade, partidas de Pinball, competições em um conjunto de pista de dança no Just Dance, estação com Cockpit exclusivo e até brincar em uma seleção de jogos retrô que ainda marcam gerações. Localizada em um ambiente preparado para diversão e nostalgia, a atração busca atrair tanto jogadores mais experientes quanto os curiosos em busca de entretenimento durante o período de recesso escolar.

A arena, localizada na Praça de Eventos, no Piso Térreo, também destaca seus espaços instagramáveis, inspirados no Mario Bros, um jogo clássico para quem é fã de videogame. O objetivo é que todos tenham uma experiência especial no shopping, em um espaço modular e totalmente adaptado para os amantes de gamers.

“Nossa proposta com a atração é promover essa troca de experiências de pais para filhos, com essa diferença de gerações se divertindo em um ambiente que atende todas as idades. É uma excelente opção de lazer para toda família aproveitar esse universo de videogame”, comenta a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

A atração funciona de domingo a sexta-feira, das 12h às 19h30 (entrada da última turma) e aos sábados, das 10h às 21h30 (entrada da última turma), com cadastro somente no local para participação. A classificação é livre, mas é obrigatória a presença de um responsável maior de 18 anos acompanhando os participantes menores de idade.

Serviço

Arena Gamer no Shopping ABC

Período: de 8 de janeiro até 2 de fevereiro de 2025

Local: Praça de Eventos/ Piso Térreo

Horários: domingo a sexta-feira, das 12h às 19h30 (entrada da última turma) e aos sábados, das 10h às 21h30 (entrada da última turma).

Entrada gratuita e cadastro somente no local.