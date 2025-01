Mudanças nos Lançamentos de ‘Shrek 5’ e ‘Minions 3’: Novas Datas e Expectativas

As tão esperadas animações “Shrek 5” e “Minions 3” passaram por ajustes em suas datas de lançamento, conforme informações divulgadas pela Variety. A Universal Pictures anunciou que a nova estreia do quinto filme da icônica franquia do ogro verde da DreamWorks Animation será em 23 de dezembro de 2026. Essa mudança altera a data originalmente prevista para 1º de julho do mesmo ano, que agora está reservada para o lançamento dos populares Minions, da Illumination.

Além disso, um terceiro filme ainda não anunciado da Illumination teve sua data de lançamento alterada de 19 de março de 2027 para 30 de junho do mesmo ano, acrescentando mais expectativa ao calendário das animações.

A Disney também se juntou à onda de anúncios, prevendo o lançamento de “Toy Story 5” entre junho e agosto de 2026, o que promete ser um atrativo a mais para os fãs das franquias de animação.

Embora tenha sido adiado, a estreia de “Shrek 5” está programada para coincidir com as celebrações dos 25 anos do primeiro filme da série. O novo longa-metragem contará com o retorno dos talentos vocais Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, trazendo um sentimento nostálgico para os fãs.

A direção ficará a cargo de Walt Dohrn, que já contribuiu como roteirista nas sequências anteriores, juntamente com Conrad Vernon, que dirigiu “Shrek 2” e “Madagascar 2”. Essa equipe promete trazer uma nova abordagem enquanto honra a rica história da franquia.

Por sua vez, “Minions 3” dará continuidade ao fenômeno que começou com “Meu Malvado Favorito”, uma série que acumulou cerca de US$ 5 bilhões em arrecadação global. O sucesso recente de “Meu Malvado Favorito 4”, uma das principais bilheteiras do ano de 2024, demonstra a força contínua dessa franquia no cenário cinematográfico.