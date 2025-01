Mudanças na Diretoria do Grupo Fartura de Hortifruti Impactam a Rede Oba

O Grupo Fartura de Hortifruti, responsável pela rede de supermercados Oba Hortifruti, passou por uma reestruturação significativa em sua alta administração. No último mês, a empresa destituiu 11 dos 15 diretores, uma decisão que foi ratificada pelo conselho de administração no dia 20 de janeiro e comunicada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na terça-feira, 28.

A mudança foi aprovada por uma maioria dos membros do conselho, conforme consta na ata da reunião. A empresa, ao ser questionada pela Folha sobre os motivos para essa drástica reestruturação, não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.

De acordo com o site oficial da Oba Hortifruti, todos os diretores que foram afastados estavam em um mandato iniciado em 2024, com término previsto para setembro de 2026. Com as novas alterações, a diretoria da rede agora conta com apenas quatro executivos: Alex Brito (diretor-presidente), Alexandre Almeida (diretor financeiro e de relações com investidores), além de Francisco Homsi e Ivan Chiachio, que ocupam cargos sem designação específica.

A rede Oba Hortifruti foi reconhecida pelo Datafolha como O Melhor de São Paulo em 2024 na categoria hortifrúti e possui atualmente 73 lojas espalhadas pelo Brasil, sendo a maior parte delas localizada no estado de São Paulo. Em seu último balanço financeiro referente ao período encerrado em setembro de 2024, a companhia reportou um aumento na receita, mas uma queda nos lucros.

Entre janeiro e setembro do ano passado, o lucro líquido da empresa totalizou R$ 58,4 milhões, representando uma diminuição de 6,5% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior. Por outro lado, a receita alcançou R$ 2,1 milhões, apresentando um crescimento de 10,5% em relação aos R$ 1,9 milhão registrados no ano anterior.