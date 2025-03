Mudanças de postura de Gracyanne e Thamiris no ‘BBB 25’ geram reações nas redes sociais

No atual cenário do ‘BBB 25’, reality show da Globo, Gracyanne e Thamiris surpreenderam o público ao alterarem suas opiniões sobre as concorrentes Eva e Renata. As sisters, que anteriormente criticavam as bailarinas, agora adotaram uma postura mais compreensiva, gerando um burburinho nas redes sociais.

Gracyanne expressou sua nova visão durante uma conversa: “Engraçado que hoje, posso estar errada, mas tenho outra visão delas [Eva e Renata]. Eu acho que elas têm realmente um bom coração, não fazem o que achava que elas faziam…”. Thamiris rapidamente endossou o comentário, reforçando sua mudança de perspectiva.

A troca de ideias entre as sisters rapidamente se tornou um assunto viral na internet. Internautas não hesitaram em comentar sobre a repentina mudança de atitude das participantes. Muitos sugeriram que a saída de Camilla e o afastamento de Vitória poderiam ter influenciado essa nova abordagem.

“Recalculando a rota”, declarou um usuário em tom irônico. Outro seguidor apontou: “Se as meninas ganharem o anjo, a mamãe Gra vai pro monstro”, aludindo à dinâmica do jogo. Outros ainda foram mais críticos: “Agora? Tá fácil né, Camilla saiu e Vitória mudou de quarto, essas duas estão querendo entrar no fantástico”, referindo-se à possibilidade de tentativas de manipulação do jogo.

Além disso, houve quem mencionasse Rob Fifi como um agente de mudanças inesperadas, refletindo a percepção geral de que as estratégias dentro da casa estão em constante evolução. Com a dinâmica do reality em constante transformação, os próximos episódios prometem ser decisivos para as sisters e suas novas alianças.