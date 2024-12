Mudança de local dos Jogos da Copinha devido a alagamentos

A Federação Paulista de Futebol comunicou nesta terça-feira, 31, a alteração dos locais de dois jogos programados para a primeira rodada do grupo 12 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecida como Copinha. A decisão foi tomada após o estádio José Ferreira Alves, localizado em Tietê, ser severamente afetado por alagamentos.

Os confrontos entre Comercial-SP e Juventude-RS, bem como América-RN e Operário-MS, que estavam inicialmente marcados para o estádio em Tietê, agora acontecerão na cidade de Santana de Parnaíba. Essa localidade encontra-se a aproximadamente 100 km do local original das partidas.

As partidas estão agendadas para a próxima sexta-feira, 3 de novembro, com os horários definidos para as 16h e 18h15 (horário de Brasília), respectivamente.