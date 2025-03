MRS abre inscrições para Programa Operação Ferroviária com vagas em 20 cidades 

A MRS Logística abriu as inscrições para o Programa Operação Ferroviária MRS, que visa oferecer novas oportunidades a jovens e adultos interessados em iniciar carreira no setor ferroviário. O programa, com inscrições abertas de 21 de fevereiro a 24 de março de 2025, busca formar profissionais para atuar em diversas localidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e residir na região da vaga disponível. O processo seletivo inclui provas online, avaliação curricular, dinâmicas, entrevistas presenciais com RH e gestores, avaliação psicológica, exames médicos e matrícula no SENAI.

A formação será totalmente custeada pela MRS e realizada pelo SENAI, com foco nos cargos de auxiliar de maquinista ou manobrador. Após aprovação na prova final, os alunos poderão ser contratados, conforme a disponibilidade de vagas e o desempenho individual.

Os selecionados também receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.518. Além disso, a MRS custeará 100% dos gastos com alimentação, hospedagem e deslocamento durante a parte presencial do curso, que ocorrerá em Conselheiro Lafaiete (MG).

Localidades com vagas disponíveis:

Minas Gerais: Belo Horizonte, Itabirito, São Brás do Suaçuí, Congonhas, Conselheiro Lafaiete.

Belo Horizonte, Itabirito, São Brás do Suaçuí, Congonhas, Conselheiro Lafaiete. Rio de Janeiro: Volta Redonda, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Itaguaí.

Volta Redonda, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Itaguaí. São Paulo: Bom Jardim de Minas, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Alumínio, Embu Guaçu, Campo Grande Itirapina, Pederneiras, Jundiaí, Santo André, Sumaré e São Paulo (Ipiranga).

O Programa Operação Ferroviária MRS também é destinado para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. As inscrições acontecem através do formulário disponível neste link.