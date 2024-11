MPRJ realiza operação para prender 22 policiais suspeitos de cobrar propina

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar, realizou nesta quinta-feira (7) uma operação com o objetivo de prender 22 policiais militares. Os agentes são acusados de extorquir comerciantes na região da Baixada Fluminense, conforme revelam as investigações.

Segundo o MPRJ, os policiais realizavam o chamado “tour da propina” nas sextas-feiras, em Nova Iguaçu. A investigação detalhou que pelo menos 54 estabelecimentos comerciais eram alvos dos agentes do 20º Batalhão da PM, sendo forçados a realizar pagamentos indevidos.

As denúncias indicam que os policiais utilizavam viaturas oficiais para se deslocarem até os locais. O modus operandi incluía paradas rápidas em frente aos comércios, onde recebiam dinheiro diretamente das mãos de pessoas que se aproximavam ou através de visitas de um policial ao interior das lojas para coletar os valores.

Os principais alvos desse esquema de corrupção eram estabelecimentos como recicladoras, ferros-velhos, distribuidores de gás e lojas de materiais de construção. Além das quantias em dinheiro, há relatos de que os policiais aceitavam engradados de cerveja e até frutas como forma de pagamento em determinados comércios.

A ação para prender os envolvidos foi solicitada pela Corregedoria da Polícia Militar com base em provas coletadas pela Delegacia de Polícia Judiciária. Os policiais enfrentam acusações formais por corrupção passiva, desobediência a ordens superiores e participação em organização criminosa.