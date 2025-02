MP recorre ao STJ para reverter absolvição de Marcão do Povo por racismo contra Ludmilla

O Ministério Público do Distrito Federal entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para mudar uma decisão da própria corte, que havia absolvido o apresentador Marcão do Povo, do SBT, do crime de racismo contra a cantora Ludmilla.

Anteriormente, em dezembro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) absolveu Marcão do Povo da acusação de injúria racial contra a cantora Ludmilla, que aconteceu em janeiro de 2017, quando ele ainda era apresentador da Record.

A decisão foi tomada por uma única ministra, e a defesa de Ludmilla anunciou que iria recorrer, acreditando que o colegiado do STJ mudaria a decisão e reconheceria a atitude de Marcão como criminosa e preconceituosa, evitando um retrocesso na luta contra o racismo no Brasil.