Ludmilla recorrerá da absolvição de Marcão do Povo por racismo

No último mês, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) surpreendeu a todos ao absolver o apresentador Marcos Paulo Ribeiro de Morais, conhecido como Marcão do Povo. Ele havia sido condenado anteriormente a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto e ao pagamento de R$ 30 mil em indenização à cantora Ludmilla, devido a ofensas raciais proferidas em 2017.

A defesa da artista informou ao g1 que pretende recorrer da sentença proferida pela ministra Daniela Teixeira. Os advogados Rafael Vieites, Felipe Rei e Bernardo Braga enfatizaram que a absolvição foi registrada na quinta-feira (19) e reafirmaram a intenção de contestar a decisão no STJ.

A condenação inicial, emitida pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, resultou de um recurso apresentado pelos representantes legais da cantora, após Marcão ter chamado Ludmilla de “pobre macaca”. Além da pena privativa de liberdade, a decisão previa ainda a prestação de serviços comunitários e doações a instituições sociais.

Os advogados expressaram sua confiança de que o colegiado do STJ reverta a absolvição, considerando as ações do apresentador como um ato criminoso e preconceituoso. Em comunicado, destacaram: “A defesa da Ludmilla informa que vai recorrer da decisão e confia que o colegiado do STJ, tribunal da cidadania, reverterá a decisão, julgando a conduta do acusado criminosa e preconceituosa, impedindo, assim, um imenso retrocesso para a luta contra o racismo no país.”

O caso teve início com uma acusação formal pelo Ministério Público do Distrito Federal, que levou à primeira condenação. Contudo, Marcão foi absolvido pela 3ª Vara Criminal em março deste ano. Ludmilla usou suas redes sociais para expressar sua gratidão pelo apoio recebido do público e reafirmou seu compromisso com a luta contra o racismo. “Muito obrigada pelo apoio e carinho de todos. Meus advogados vão recorrer dessa decisão, e eu jamais desistirei dessa luta”, declarou.