Movimento regional firma compromisso para a preservação da Represa Billings

O movimento regional “ABC Para Onde Vamos?”, iniciativa organizada em parceria entre Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Agência Norueguesa Para Cooperação e Intercâmbio (Norec) e Universidad Metropolitana, elaborou uma carta-compromisso em defesa da Represa Billings, que no dia 27 de março deste ano completa 100 anos.

O documento foi apresentado em evento realizado nesta sexta-feira (21), na sede do Consórcio ABC, em Santo André, para debater o futuro do reservatório e propor ações para sua proteção e preservação.

A carta recomenda a implementação de políticas públicas, programas e projetos em sete áreas: Proteção e Recuperação Ambiental, Saneamento e Controle da Poluição, Inclusão e Participação das Comunidades, Educação e Sensibilização Ambiental, Incentivo ao Ecoturismo e Sustentabilidade, Gestão, e Fortalecimento do Consórcio ABC como órgão regional responsável pela governança ambiental.

Próximos passos e ações programadas

O secretário-executivo do Consórcio ABC e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, Aroaldo da Silva, afirmou que o documento será encaminhado para assinatura da Assembleia Geral de Prefeitos no dia 28 de março.

“Surge hoje aqui uma proposta de compromisso social em defesa da Represa Billings, que responde atualmente pelo abastecimento de cerca de 8 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo. É de extrema importância unirmos esforços para a preservação deste importante braço ambiental da nossa região”, afirmou Aroaldo.

Também foi definido um calendário de ações para os próximos meses em comemoração aos 100 anos da Billings, incluindo:

Projeto de sinalização visual para alertas ambientais, viabilizado por um investimento de R$ 1,9 milhão via Fehidro ;

para alertas ambientais, viabilizado por um investimento de ; Seminário sobre Mudanças Climáticas ;

; Evento preparatório para a COP 30, cúpula climática da ONU, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).

Estiveram presentes no encontro a secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo, Ruth Cristina Ramos, representando o prefeito e presidente do Consórcio ABC, Marcelo Lima; a pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da USCS, Maria do Carmo Romeiro; o professor e coordenador da iniciativa “ABC: Para Onde Vamos?”, Daniel Vaz; e a coordenadora do Laboratório de Análise Ambiental do Projeto Índice de Poluentes Hídricos (IPH) da USCS, professora Marta Marcondes.

“Esta união em forma de um compromisso conjunto em defesa da Billings é um grande ganho para nossa região. Ter a adesão do Consórcio ABC à carta é de extrema importância para seguirmos trabalhando por ações de preservação e proteção da represa”, destacou Daniel Vaz.

O evento também reuniu secretários municipais de Meio Ambiente, pesquisadores, vereadores e representantes da sociedade civil organizada, reforçando o engajamento regional na preservação do manancial.