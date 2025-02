Movimento Negro de Diadema promove curso sobre história e cultura africana

Começa no dia 15 de março a 12ª edição do curso de Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana, realizado anualmente na Câmara Municipal de Diadema. Promovido pelo Fórum de Promoção de Igualdade Racial de Diadema “Benedita da Silva”, em parceria com a Câmara Municipal, o curso é aberto ao público interessado em fortalecer a luta contra o racismo e ampliar o conhecimento sobre a história e as realidades do movimento negro brasileiro.

A aula inaugural contará com a presença do jornalista e escritor Oswaldo Faustino, autor das obras “Nei Lopes”, da coleção Retratos do Brasil Negro, e “A Legião Negra – A luta dos afro-brasileiros na Revolução Constitucionalista de 1932”. O tema da palestra será “Educação Antirracista é um bicho de sete cabeças?”.

Aulas presenciais e temáticas variadas

O curso ocorrerá de março a julho, sempre aos sábados, às 9h, na Câmara Municipal de Diadema. Os encontros terão início com um “Ajejum” – um café solidário –, seguido por palestras e debates sobre temas diversos.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no link: https://forms.gle/SWRfShp2XetatR277. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 94553-0592.

Fórum Benedita da Silva e suas iniciativas

O Fórum Benedita da Silva reúne lideranças de entidades e associações negras, além de representantes do movimento negro de Diadema. O grupo atua na construção de políticas públicas de ações afirmativas e na erradicação do racismo e do preconceito.

Os objetivos do Fórum incluem:

Ampliar o conhecimento sobre o continente africano e a história dos movimentos negros no Brasil ;

e a ; Colaborar com a aplicação das Leis Federais nº 10.639/03 e 11.645/08 , que tornam obrigatória a inclusão da cultura afro-brasileira, africana e indígena nos currículos escolares;

, que tornam obrigatória a inclusão da nos currículos escolares; Incentivar a participação da sociedade na implementação de políticas públicas de ações afirmativas para a população negra e indígena.

Neste ano, o curso contará com a participação de uma liderança indígena do Grande ABC, promovendo uma reflexão sobre as demandas desse grupo no contexto das políticas públicas. Como diz o ditado popular: “Nada de falar de nós sem nós”.