Movimente-se no Sesc Santo André: esporte e bem-estar em diversas atividades

Com uma programação de incentivo a prática de esportes e atividades físicas para diferentes idades e interesses, o Sesc Santo André convida o público a vivenciar novas experiências e aprimorar o bem-estar por meio do movimento. Entre os destaques, a aula aberta de Pilates e o Que Esporte é Esse? oferecem momentos de aprendizado e conexão com o corpo e a cultura esportiva.

O projeto Que Esporte é Esse?, que em março traz como grande atração o Taekwondo, promove vivências esportivas, apresentações e contato com esportes pouco presentes em nosso cotidiano. Com atividades orientadas por educadores e convidados especiais, a programação inclui práticas abertas nos dias 15, 16, 22 e 23 de março, além de sessões especiais aos fins de semana, e uma apresentação seguida de bate-papo com o Grão-Mestre José Roberto Lira, referência na modalidade no Brasil, no dia 23 de março.

Para quem deseja experimentar os benefícios do Yoga, o curso modular traz a oportunidade de mergulhar na tradição do hatha yoga com posturas, exercícios respiratórios e técnicas de meditação. Essa prática busca proporcionar equilíbrio, consciência corporal e qualidade de vida. Além dele, o curso de Movimento Consciente explora técnicas corporais para promover relaxamento e autocuidado. Ambos acontecem de março a junho. Já o curso modular de Beach Tênis, que acontece de março a abril, oferece a possibilidade de aprendizado e contato com uma modalidade diferenciada na quadra de areia. As inscrições podem ser realizadas pela Central de Relacionamento Digital ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP, conforme disponibilidade de vagas.

A aula aberta de Ritmos convida os participantes a se expressarem por meio da dança ao som de diferentes estilos musicais. Além de ser uma prática divertida e envolvente, a atividade contribui para o condicionamento físico e melhora da coordenação motora, proporcionando uma experiência energizante para todas as idades. Para quem busca uma atividade dinâmica, a aula aberta de Pilates Solo é outra excelente opção. Com uma série de exercícios voltados ao fortalecimento do corpo e melhora da postura, a prática acontece entre março e abril, às terças e quintas pela manhã, sendo gratuita e sujeita à disponibilidade de vagas.

Com essa ampla variedade de atividades, o Sesc Santo André reafirma seu compromisso em incentivar a prática esportiva como um meio de promover qualidade de vida e integração social. Seja para quem deseja iniciar um novo hábito ou para aqueles que já praticam regularmente, a programação oferece opções para todos os gostos, garantindo momentos de aprendizado, diversão e bem-estar.

Programação:

Cursos Modulares

Beach Tênis

Com educadoras(es) do Sesc – A partir de 16 anos

Prática da modalidade Beach Tênis possibilitando a compreensão dos valores que envolvem o esporte como manifestação cultural. Indicado para pessoas que querem aprender ou retomar a prática esportiva. Incentiva a autonomia, o prazer pelo esporte e a melhoria da qualidade de vida.

De 12/3 a 30/4, quartas e sextas, das 19h às 20h

Quadra de Areia

Movimento Consciente

A partir de 12 anos

Curso que busca promover a consciência e expressão corporal, inspirado em diferentes técnicas do movimento e respiração. Possibilita o estado de presença, relaxamento, bem-estar e autocuidado.

De 11/3 a 26/6, terças e quintas, das 20h às 21h

Sala de Práticas Corporais

Yoga

A partir de 12 anos

Curso baseado na tradição do hatha yoga, com posturas corporais, exercícios respiratórios, de concentração, meditação e outras técnicas. A partir da percepção de si e do outro, possibilita a promoção da saúde e escolhas mais conscientes para a vida.

De 12/3 a 27/6, quartas e sextas, das 16h30 às 17h30

Sala de Práticas Corporais

Sobre os cursos:

Abertura de vagas para Credencial Plena, mediante a disponibilidade, toda 1ª e 3ª quinta-feira do mês, a partir das 14h, em centralrelacionamento.sescsp.org.br ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP.

Durante os primeiros 5 dias as vagas são exclusivas para Credenciais Plenas (titulares e dependentes). Após esse período, se houverem vagas remanescentes, elas serão disponibilizadas para o público em geral.



Para cursos físico-esportivos, será necessário apresentar um atestado datado e com o CRM do médico, declarando que está apto(a) para realizar atividades físicas. Depois de realizar a pré-inscrição é necessário agendar um horário na Central de Atendimento da unidade para concluir a inscrição (agendamento disponibilizado às sextas-feiras, às 12h, pelo aplicativo ou Central de Relacionamento Digital). É preciso apresentar a Credencial Plena válida.

Aulas Abertas

Pilates Solo

Aula Aberta

Aula Aberta de Pilates Solo, que se constitui numa série de exercícios realizados no solo, usando a gravidade e seu próprio peso corporal para fornecer resistência. O principal objetivo será condicionar os músculos mais profundos e sustentadores do corpo para melhorar a postura, o equilíbrio e a coordenação.

De 11/3 a 29/4, terças e quintas, das 10h10 às 11h

Sala de Práticas Corporais

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Grátis – Vagas Limitadas

Ritmos

Aula Aberta

Aula aberta onde os participantes poderão vivenciar movimentos, músicas e expressões corporais enquanto mergulham nas batidas envolventes de diferentes estilos musicais com a orientação dos educadores. Além da diversão, a aula estimula o condicionamento físico e a coordenação motora.

De 11/3 a 29/4, terças e quintas, das 17h às 18h

De 12/3 a 30/4, quartas e sextas, das 10h às 11h

Área de Convivência

Grátis

Que esporte é esse?

Proposta destinada à recreação orientada, às turmas do Programa Sesc de Esportes e aos alunos da rede pública e privada com o objetivo de fomentar e difundir a cultura esportiva através de modalidades pouco presentes no cotidiano dos praticantes de esportes em geral.

Taekwondo

O Sesc Santo André desenvolve o projeto Que esporte é esse?, com o intuito de fomentar e difundir a cultura esportiva através de modalidades pouco presentes no cotidiano dos praticantes em geral. Visando a ampliação do repertório dos indivíduos e a motivação para a prática, a proposta consiste em uma contextualização das modalidades, experimentação através de vivências e, em alguns momentos, apresentação de atletas.



De 15 a 22/3, sábados e domingos, das 14h às 18h

Dia 23/3, domingo, das 10h às 14h

Espaço de Eventos

Grátis



Que Esporte é Esse? Com o Grão Mestre de Taekwondo José Roberto Lira

José Roberto de Lira é um renomado instrutor de Taekwondo no Brasil. Ele começou a praticar Taekwondo em meados de 1972 e se formou faixa preta em 1978. Em 10 de abril de 1982, Lira inaugurou a primeira academia de Taekwondo em Diadema, inicialmente chamada de Choi Tae Kwon-Do Clube, que mais tarde foi renomeada para Lira Tae Kwon-Do Clube. Lira recebeu seu certificado internacional do Kuk Ki Won em julho de 1979. Ele teve como mestres Seo-Hwan Chang e Jun-Sik Choi. Antes de abrir sua academia, Lira dava aulas de Taekwondo durante as madrugadas no campo de futebol da empresa onde trabalhava, a Equipamentos Villares, em São Bernardo do Campo.



Dia 23/3, domingo, das 14h às 16h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André