Março chega repleto de atividades divertidas e educativas no Sesc Santo André

As férias terminaram, o Carnaval passou, mas o Sesc Santo André continua trabalhando intensamente para trazer uma rica programação para crianças no mês de março. Com oficinas, espetáculos e vivências, a programação convida o público a colocar a mão na massa, dançar, brincar e explorar novas formas de expressão.

Para quem gosta de criar, a oficina Restos Diários ensina a arte da encadernação artesanal com costura de papéis e panfletos. Inspirada nos livros cartoneros e no junk journal, a atividade permite que cada participante confeccione um diário único a partir de papelão e papéis reutilizados. A proposta, conduzida por Paulo Oluá e Vinicius Airumã, mistura aprendizado técnico e criação afetiva.

Outra oficina é sobre Memórias Africanas: criando bonecas de macramê, e aqui a ancestralidade ganha forma com a confecção de bonecas personalizadas. A atividade, ministrada por Carmem Garrido, resgata tradições e permite que cada peça seja única, repleta de história e significado.

Já os bebês e seus acompanhantes encontram no espetáculo Ser Colo uma experiência sensorial e poética sobre o vínculo entre mães e filhos. Entre tecidos que se transformam e movimentos delicados, as dançarinas Beatriz Miguez e Larissa Pretti exploram o reencontro da mulher consigo mesma após tanto tempo “sendo colo“. A música ao vivo de Dandá Costa embala essa jornada de descobertas e trocas, finalizando com interação entre elas e o público no palco.

A conexão com a natureza também tem seu espaço garantido no Domingo de Brincar no Jardim. Em um mutirão ao ar livre, crianças e adultos são convidados a explorar o contato com a terra, descobrindo os encantos da horta do Sesc Santo André em uma experiência lúdica e educativa.

O circo chega com toda sua irreverência e musicalidade em dois espetáculos que irão arrancar sorrisos. Lalaiá, da Caravana Tapioca, une malabares, acrobacias e ritmos brasileiros, transformando o picadeiro em uma grande festa. Já o Cortejo Sampalhaças, do Coletivo Sampalhaças, celebra a presença feminina na palhaçaria, rompendo barreiras históricas e mostrando que o riso é para todas as pessoas.

E para quem aprecia boas histórias, Uma Boneca para Menitinha traz ao palco um conto emocionante sobre sonhos, afetos e descobertas. A peça narra a relação entre uma avó e sua neta, que embarcam em uma jornada mágica a partir de um presente inesperado encontrado no rio. Misturando fantasia e realidade, a montagem encanta o público com sua delicadeza e sensibilidade.

Todas as atividades são gratuitas, com exceção do espetáculo teatral Uma Boneca para Menitinha, que é gratuito para crianças de até 12 anos, acompanhadas de adultos pagantes. As inscrições para oficinas devem ser feitas no local com 30 minutos de antecedência. Confira a programação completa do mês de março do Sesc Santo André.

Programação:

Restos Diários

Com Mínimo Diário

Construção de um diário pessoal com costura panfleto. O livro será feito a partir de uma placa de papelão pintada pelo participante, e papéis diversos para criar um diário singular para cada participantes. A oficina se inspira nos livros cartoneros, criados com capa de papelão. E do junk journal, criações artísticas e pessoais feitas a partir de papéis de reuso. A pessoa aprende a costurar e os princípios básicos da encadernação, ao mesmo tempo em que cria um objeto afetivo para seu próprio uso. A atividade é realizada pelo mínimo diário, fazem parte da ação Paulo Oluá e Vinicius Airumã, ambos arte-educadores.

Dias 15 e 29/3, sábados, das 14h às 16h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Ser Colo

CRIA Cia. de Dança

Ser Colo é um espetáculo de dança para bebês de 0 a 3 anos e seus acompanhantes, explorando o vínculo mãe-bebê por meio do movimento. As dançarinas Beatriz Miguez e Larissa Pretti utilizam tecidos brancos para representar peles, úteros e brinquedos, criando uma experiência sensorial. A trilha sonora original é executada ao vivo por Dandá Costa, conectando música e movimento. No final, o público é convidado a interagir com os tecidos e dançarinas.

Dia 30/3, domingo, das 11h às 12h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Meio Ambiente

Domingo de Brincar no Jardim

Com Coletivo Dente de Leão

O mutirão no jardim convida bebês, crianças e adultos a interagir nos espaços verdes educativos do Sesc Santo André. Uma oportunidade de colocar as mãos na terra em vivências e brincadeiras com elementos da natureza

Dias 30 e 27/4, domingos, das 11h às 12h

Horta

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Memórias Africanas

Tecnologias e Artes

Memórias Africanas: criando bonecas de macramê

Com Carmem Garrido

Nesta oficina, a técnica do macramê será utilizada na criação de bonecas, conectando o fazer à mão com a ancestralidade. A atividade valoriza o resgate de tradições e a expressão cultural, permitindo a personalização das peças com detalhes como turbantes e acessórios, criando bonecas únicas, cheias de significado e conexão com as raízes.

De 9 a 23/3, domingos, das 14h às 16h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Circo

Lalaiá

Com a Caravana Tapioca

Para reverenciar o encontro da Música com o Circo, os seis artistas do elenco se revezam nos instrumentos musicais, malabares e acrobacias em demonstrações excêntricas de habilidades ao som de ritmos brasileiros.

Eles contam com a arte do equilíbrio e a graça da palhaçaria, tudo na cadência

do samba, do funk e do forró. Violino, cavaquinho, saxofone, flauta, trombone e percussão na ousadia do Circo

Dias 8 e 22/3, sábados, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.



Cortejo Sampalhaças

Com o Coletivo Sampalhaças

É notório que, ao longo dos anos, a mulher vem buscando seu espaço em todas as áreas e profissões, conquistando e afirmando seu lugar na sociedade e no mercado de trabalho. E por que haveria de ser diferente no circo, no teatro e no ofício do palhaço? Nos espetáculos circenses era comum vê-las em trapézios, em cima de elefantes, sempre ligadas à figura da beleza e do fascínio, mas no momento das entradas de palhaço, as portas estavam fechadas para elas. Os tempos mudaram e hoje temos mulheres assumindo as mais diversas funções, inclusive a de palhaça, atuando em circos, teatros e ruas.



Dias 15 e 29/3, sábados, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.



Teatro



Uma Boneca para Menitinha

Uma história que fala da vida de pessoas simples e de seus afetos mais profundos. Abaixo de todo desmando do mundo, a vida que corre cheia de sonho e carinho. É na relação neta e avó que a peça traça o ciclo da vida. A avó sonha em presentear a neta com uma boneca de porcelana (sonho de gente rica) e, numa ida ao rio, acaba encontrando por ela. A partir daí, um mundo de mistérios, conflitos, surpresas e sentimentos puros tomam conta da obra. “Uma Boneca para Menitinha” prima pela originalidade e comunicação com a criança.

De 9 a 30/3, domingos, das 16h às 17h

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André