Movimentação inaugural do trem da Linha 17-Ouro marca avanço na mobilidade de SP

O primeiro trem da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo realizou, nesta segunda-feira (13), sua movimentação inaugural, partindo do Pátio Água Espraiada e chegando até a estação Washington Luís, localizada na capital paulista. Este movimento foi realizado utilizando a energia das baterias do trem e representa uma fase importante do processo de comissionamento da composição, fundamental para assegurar a segurança e o cumprimento dos protocolos técnicos estabelecidos.

O trajeto percorrido pelo trem abrangeu aproximadamente 1.200 metros e envolveu uma elevação de 15 metros para alcançar as vias da estação. Durante esta movimentação, foram avaliadas diversas condições técnicas, incluindo tração, sistema de freios, engates, suspensão e a potência necessária para superar a inclinação do percurso. Além disso, foram realizadas inspeções minuciosas nas condições das vias e nos aparelhos de mudança de via (AMVs) no pátio.

Essa operação inicial teve como objetivo posicionar o trem em um local estratégico para o início do comissionamento, que incluirá testes da primeira viagem na futura linha comercial entre as estações Washington Luís e Brooklin. Esta etapa está programada para ocorrer ainda no primeiro trimestre deste ano.

A Linha 17-Ouro é dotada de tecnologia avançada, sendo projetada para operar de forma totalmente automatizada (sistema UTO) e integrada à tecnologia CBTC. Esse sistema possibilita intervalos reduzidos entre os trens, aumentando tanto a eficiência quanto a segurança da operação. Com cinco carros e medindo 60,8 metros de comprimento, cada composição tem capacidade para transportar até 616 passageiros e é equipada com ar-condicionado, iluminação LED, áreas acessíveis e janelas panorâmicas.

Adicionalmente, o trem conta com um sistema de baterias que permite uma movimentação autônoma de até 8 km. Esse recurso é crucial para garantir que o veículo possa chegar à estação mais próxima em casos de interrupção no fornecimento de energia, proporcionando uma camada extra de segurança aos usuários.

Enquanto isso, os preparativos para a chegada da segunda composição da frota estão em andamento. Este segundo trem deve chegar ao Pátio Água Espraiada nos próximos dias, após desembarcar no Brasil no final de dezembro e aguardar a liberação aduaneira necessária para seu transporte.

A Linha 17-Ouro terá um trajeto total de 6,7 km em seu primeiro trecho, conectando o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda e integrando-se à Linha 5-Lilás. Com previsão de conclusão para 2026, espera-se que essa nova linha beneficie cerca de 100 mil passageiros diariamente, contribuindo significativamente para a melhoria da mobilidade urbana na região.