Mounjaro: Medicamento é aprovado pela Anvisa e chega ao Brasil em junho; Saiba mais

A farmacêutica norte-americana Eli Lilly anunciou que o medicamento Mounjaro (tirzepatida), destinado ao tratamento do diabetes tipo 2, estará disponível para compra no Brasil a partir de 7 de junho deste ano. O Mounjaro foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em setembro de 2023, após estudos que demonstraram sua eficácia significativa na redução dos níveis de glicose em pacientes com diabetes tipo 2.

Recentemente, a Anvisa emitiu um alerta sobre o risco do uso de medicamentos agonistas GLP-1, como a tirzepatida, em pacientes que serão submetidos a anestesia ou sedação profunda. Esses medicamentos podem retardar o esvaziamento gástrico, aumentando o risco de aspiração e pneumonia por aspiração durante procedimentos anestésicos.

Mounjaro e Emagrecimento

Além de seu efeito antidiabético, o Mounjaro demonstrou eficácia na perda de peso em pacientes com obesidade ou sobrepeso e complicações relacionadas ao peso, sendo essa perda de peso predominantemente de massa gorda.

O medicamento também trouxe melhorias em outras medidas de saúde, como a pressão arterial e a redução de gorduras no sangue, o que reforça seu potencial de impacto positivo em diversos aspectos da saúde metabólica.

Mounjaro x Ozempic: Diferenças e Efeitos

Tanto o Mounjaro (tirzepatida) quanto o Ozempic (semaglutida) são medicamentos utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e têm mostrado eficácia na perda de peso.

A principal diferença entre eles está no mecanismo de ação: enquanto o Ozempic é um agonista do receptor GLP-1, o Mounjaro atua como agonista dos receptores GLP-1 e GIP, proporcionando um controle glicêmico mais eficaz e benefícios adicionais, como a perda de peso. Ou seja, A principal diferença entre o Mounjaro e o Ozempic está no modo como eles atuam no organismo. Ambos ajudam a controlar o açúcar no sangue e podem auxiliar na perda de peso, mas o Mounjaro tem um diferencial: ele age em dois tipos de receptores no corpo, enquanto o Ozempic atua em apenas um.

Na prática, isso significa que o Mounjaro pode ser mais eficiente para algumas pessoas, especialmente no tratamento do diabetes tipo 2 e no auxílio ao emagrecimento. No entanto, a escolha entre um e outro deve ser feita com orientação médica, levando em conta as necessidades de cada paciente.

Ambos os medicamentos podem apresentar efeitos colaterais, como náuseas, diarreia e constipação. Além disso, há um risco aumentado de aspiração em pacientes submetidos a anestesia ou sedação profunda devido ao retardamento do esvaziamento gástrico causado por esses medicamentos.

É importante ressaltar que o uso desses medicamentos para emagrecimento deve ser feito sob supervisão médica e associado a uma dieta hipocalórica e aumento da atividade física. O uso indiscriminado desses medicamentos para fins estéticos, sem indicação médica, pode acarretar riscos à saúde.