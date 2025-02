Motoristas no Rio enfrentam multas por infrações graves

Recentemente, dois episódios chamaram a atenção das autoridades de trânsito no estado do Rio de Janeiro, ambos envolvendo condutas que configuram infrações graves, resultando em multas de R$ 195,23.

No primeiro caso, um motorista foi flagrado na Lagoa, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, transportando uma pilha impressionante de colchões sobre o teto de seu carro. O veículo estava carregando um total de seis colchões empilhados, o que não apenas compromete a segurança do trânsito, mas também é classificado como uma infração grave. A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal para esclarecer a situação, mas até o momento não recebeu uma resposta.

Reprodução

Em outro incidente, registrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um passageiro foi visto transportando uma caixa d’água enquanto viajava na garupa de uma motocicleta sem placa. O homem, desprovido de capacete, tentava equilibrar a caixa d’água sobre a cabeça, o que representava um risco significativo tanto para ele quanto para outros motoristas nas proximidades.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que não recebeu denúncias relacionadas a essa ocorrência e que até o presente momento nenhum agente de trânsito havia presenciado a infração. Vale ressaltar que tanto o transporte inadequado de cargas quanto a falta de equipamentos de segurança em motocicletas são considerados infrações graves e podem resultar em penalidades financeiras significativas.

Esses casos ressaltam a importância do cumprimento das normas de trânsito e a necessidade de conscientização dos motoristas sobre as implicações legais e os riscos associados ao transporte inadequado de cargas.