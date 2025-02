Bombeiros combatem mais de 300 incêndios durante onda de calor no Rio

Nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro tem se mobilizado intensamente para combater uma onda alarmante de incêndios em vegetação, totalizando mais de 300 ocorrências nas últimas 24 horas em diversas áreas do estado.

Na tarde desta terça-feira (18), as equipes de combate a incêndios se concentraram em pelo menos 20 locais, incluindo Jacarepaguá, Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis, Araruama, Gávea, Duque de Caxias, Guadalupe, Belford Roxo e Cabo Frio.

Desde o início do ano, a corporação já registrou cerca de 2.000 casos desse tipo. O aumento na quantidade de incêndios coincide com uma severa onda de calor que elevou o nível do protocolo de calor extremo para nível 4 na cidade do Rio na última segunda-feira (17).

Um incêndio significativo ocorreu também nesta terça-feira, consumindo uma cidade cenográfica nos Estúdios Globo em Curicica, na zona oeste da capital fluminense. Apesar da gravidade da situação, não houve feridos, uma vez que não estavam ocorrendo gravações no momento em que as chamas começaram.

Cerca de 40 bombeiros de sete unidades diferentes estavam mobilizados para combater as chamas neste local. A operação contou com o suporte de 13 viaturas e drones equipados com câmeras térmicas para melhor monitoramento da situação.

A combinação do calor extremo e da baixa umidade do ar – que pode cair abaixo dos 40% conforme indicado pela Defesa Civil – contribui para um aumento significativo no risco de incêndios na região.

A Defesa Civil emitiu alertas sobre as altas temperaturas que afetam todo o estado e solicita à população que evitem descartar materiais inflamáveis em áreas abertas.

De acordo com informações do Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), a capital e as regiões Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste enfrentam um risco muito alto de incêndios florestais. No Sul Fluminense, Baixada Fluminense e Serra, o alerta é considerado alto.

A população é encorajada a acompanhar os alertas meteorológicos por meio dos canais oficiais do governo e da Defesa Civil.

Para esta terça-feira, não há previsão de chuvas. As temperaturas devem permanecer elevadas, podendo ultrapassar os 40°C durante a tarde, acompanhadas de ventos moderados.

As previsões para quarta (19) e quinta-feira (20) indicam a possibilidade de períodos nublados; embora haja uma leve queda nas temperaturas, o calor intenso deverá continuar sem previsão de chuvas. Na sexta-feira (21), espera-se que o céu permaneça entre claro e parcialmente nublado, sem previsão de precipitações e com temperaturas ainda elevadas.