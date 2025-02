Motorista que causou acidente e morte de 12 estudantes no interior de SP é preso em flagrante

Um grave acidente ocorreu na rodovia Waldir Canevari, em São José da Bela Vista, interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (21), resultando na morte de ao menos 12 pessoas e deixando 21 feridas. O incidente envolveu um ônibus que transportava estudantes da Universidade de Franca (Unifran) e uma carreta.

O motorista da carreta foi detido em flagrante, sob acusação de omissão de socorro, após se esconder em um canavial logo após o acidente. Em seu depoimento à Polícia Civil, ele alegou ter temido por sua segurança e a possibilidade de retaliações por parte das vítimas.

Ainda não foram divulgados os dados pessoais do motorista, como nome e idade. Ele também sofreu ferimentos no acidente e foi atendido em um hospital localizado em Franca. Após receber alta médica, foi imediatamente preso. A polícia ainda não informou qual unidade prisional abrigará o suspeito.

O ônibus estava retornando de Franca para São Joaquim da Barra, onde residem os universitários. Os dois motoristas do veículo conseguiram sobreviver ao acidente.

A colisão aconteceu entre as cidades de Nuporanga e São José da Bela Vista, quando a carreta atingiu a lateral esquerda do ônibus em uma rodovia de pista simples. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sob investigação.

A operação de resgate se estendeu durante toda a madrugada, envolvendo equipes da Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Os feridos foram encaminhados para o Pronto-Socorro da Santa Casa de São Joaquim da Barra e para o Hospital São Geraldo, em Nuporanga. Os corpos das vítimas fatais foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca.

A Atlética Acadêmica Lázaro Puglia, representando o curso de veterinária da Unifran, expressou suas condolências às famílias e amigos dos envolvidos no trágico acidente. A Atlética de Arquitetura e Urbanismo também manifestou solidariedade às vítimas.

A universidade lamentou profundamente o ocorrido e decidiu suspender as aulas como forma de respeito. Em um comunicado oficial, a instituição declarou: “É com muita tristeza que recebemos a notícia do trágico acidente que interrompeu os sonhos de nossos alunos. Em respeito aos afetados, decretamos luto oficial por três dias”.

A Unifran também está oferecendo suporte psicológico aos estudantes e familiares impactados pela tragédia.

A empresa G.Ramos, responsável pelo ônibus fretado, anunciou que seus dirigentes foram ao local do acidente para prestar assistência às vítimas. “Em memória das vítimas e em respeito aos sobreviventes e seus familiares, expressamos nossas mais sinceras condolências e estamos focando todos os nossos esforços no apoio necessário neste momento difícil”, afirmou a companhia em nota.