Motorista que atropelou Kayky Brito quer entrar para a política

Motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito na madrugada de 2 de setembro, na Barra da Tijuca, Diones da Silva, 41, revelou neste sábado (2) que pretende se candidatar a vereador no Rio de Janeiro nas próximas eleições.

“É algo que já venho conversando com pessoas influentes, em off, né!? Mais para a frente isso vai ser formalizado”, disse, respondendo a uma caixinha de perguntas no seu Instagram, onde foi adicionado um email para contatos de publicidade.

Diones comprovou que não teve culpa no acidente e, desde então, viu sua vida mudar. Em outubro, uma vaquinha virtual feita por internautas arrecadou dinheiro suficiente para que ele comprasse um carro novo – mais especificamente, um Nissan Kicks, 2024, preto, que custa cerca de R$ 120 mil.

O motorista virou influenciador digital e tem feito “publis” na rede, onde se aproxima dos 200 mil seguidores. Ele vem postando vídeos de motivação e divulgando marcas e profissionais que o atendem, como a equipe de uma clínica de estética onde se submeteu a uma harmonização facial, no mês passado.