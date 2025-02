Motorista embriagado salta de carro em movimento e causa acidente em Indaiatuba

Um incidente chocante ocorreu em Indaiatuba, São Paulo, quando um motorista, sob efeito de álcool e drogas, pulou de um carro em movimento, segundos antes de o veículo colidir com a fachada de uma loja de doces. O episódio foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o condutor, em alta velocidade, rolando para fora do automóvel antes da colisão. O acidente aconteceu às 14h41 e foi observado por agentes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento na área.

Após o ocorrido, o motorista admitiu ter consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes. Ele foi detido em flagrante e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar testes que confirmem o nível de álcool em seu organismo.

A situação se complicou ainda mais quando os agentes verificaram a placa do veículo e descobriram que o automóvel havia sido furtado na madrugada anterior. O proprietário do carro estava no local, prestando queixa na delegacia.

O responsável pela loja atingida informou que o estabelecimento estava fechado no momento da colisão, evitando que pessoas estivessem no local e, possivelmente, feridas. A perda estimada para a loja devido aos danos causados é de R$ 15 mil.

O caso foi formalmente registrado na Delegacia de Indaiatuba sob as acusações de embriaguez ao volante, furto e localização/apreensão de veículo.

Esse incidente levanta preocupações sobre a combinação perigosa entre álcool, drogas e direção, reforçando a necessidade de medidas rigorosas para garantir a segurança nas vias públicas.