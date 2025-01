Apostador de Indaiatuba Ganha R$ 38 Milhões na Mega-Sena

Um único apostador da cidade de Indaiatuba, localizada no interior do estado de São Paulo, acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena, conforme anunciou a Caixa Econômica Federal. O sorteio foi realizado na quinta-feira, 16 de novembro, e o prêmio acumulado é estimado em cerca de R$ 38 milhões.

Os números vencedores foram: 04, 17, 19, 20, 40 e 48. O evento ocorreu no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, em São Paulo. A transmissão do sorteio foi feita ao vivo pela RedeTV! e pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e Facebook.

Para o próximo sorteio, agendado para sábado, 18 de novembro, o valor estimado do prêmio é de R$ 3,5 milhões. As apostas simples na Mega-Sena têm custo de R$ 5 e podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet através do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial da Caixa.

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. Para aqueles que optam por aumentar suas chances, a aposta com sete números eleva a probabilidade para uma em 7,1 milhões, com um custo total de R$ 35.

Como Realizar uma Aposta

Pelo Site:

Acesse o site Loterias Online;

Verifique se possui mais de 18 anos;

Clique em “acessar” no canto superior direito;

Se for seu primeiro acesso, faça o cadastro; caso contrário, entre com CPF e senha;

Role a tela até encontrar a opção Mega-Sena e clique em “Aposte Agora!”;

Escolha os números desejados e opte por mais números ou pela funcionalidade surpresinha e/ou teimosinha;

Clique em “colocar no carrinho”;

Se o valor total ultrapassar R$ 30, prossiga para o pagamento e informe os dados do cartão;

Após a compra, faça login novamente para conferir suas apostas.

Pelo Aplicativo:

Baixe o aplicativo Loterias Caixa disponível para Android e iOS;

Realize login ou cadastre-se;

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em “aposte”;

Selecione os números desejados e as funcionalidades adicionais;

Clique em “adicionar ao carrinho de apostas”;

Clique em “carrinho de apostas” para revisar e avançar para pagamento;

Informe os dados do cartão e confirme a aposta.

Pelo Internet Banking: