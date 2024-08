Motorista de Porsche colide contra arquibancada em evento de hipismo em SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista que conduzia um Porsche perdeu o controle do veículo e colidiu com uma arquibancada no São Paulo Horse Show, na noite de domingo (25).

Ninguém ficou gravemente ferido. A informação foi confirmada pela Stuttgart, patrocinadora do evento.

Acidente ocorreu durante evento de hipismo, realizado na Sociedade Hípica Paulista. Motorista participava do desafio Carro x Cavalo Sttutgart Porsche. A prova é realizada em dupla, e une cavaleiro e piloto em busca do menor tempo possível. Após o cavaleiro ou amazonas cumprir o percurso a cavalo, ele ou ela deve ir até o carro para que o piloto execute o trajeto. Vence o desafio quem tiver o menor tempo, incluindo as eventuais punições.

Imagens mostram que piloto perdeu o controle do veículo. No vídeo, é possível ver quando o cavaleiro desce do cavalo e vai em direção ao Porsche que está estacionado na área de prova. O desafio tem início, e após o piloto desviar de alguns obstáculos, ele vai em direção ao público na arquibancada.

Segundo a Stuttgart, essa foi a primeira vez que aconteceu uma colisão do automóvel no evento desde 2017. “A respeito do incidente ocorrido no domingo, 25 de agosto, na Sociedade Hípica Paulista, a Stuttgart esclarece que patrocina o Desafio Carro x Cavalo desde 2017 e esta foi a primeira vez que aconteceu uma colisão do automóvel”, diz nota enviada pela empresa.

Danos foram apenas materiais. “Trata-se de um ambiente controlado e de uma prova concebida especialmente para as características do evento e do local. A barreira de proteção ao público funcionou perfeitamente e os danos foram apenas materiais”, acrescenta a Stuttgart.

O São Paulo Horse Show realizou sua 34ª edição neste ano.