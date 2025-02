Motores ligados: o mundo automotivo acelera rumo ao futuro

A Gás Verde, empresa carioca maior produtora de biometano da América Latina, adquiriu cem caminhões a gás da Scania. O público-alvo dessa solução são as transportadoras, que estão cada vez mais demandadas por seus clientes para oferecer uma logística verde, e as empresas com logística rodoviária em suas operações. Os caminhões da Gás Verde, todos do modelo GH 460 6×2, serão movidos a biometano produzido em aterro sanitário. Os 40 primeiros caminhões serão entregues ainda no mês de fevereiro. A Gás Verde (disponibilizará o biometano em pontos de abastecimento cobrindo as principais rotas do Sudeste, por onde flui a maior parte do transporte de cargas no Brasil. Produzido a partir de resíduos urbanos em aterro sanitário, o biometano é a solução para a descarbonização de processos produtivos e do transporte das empresas, pois funciona como substituto de combustíveis fósseis, como o diesel, a gasolina, o Gás Natural Veicular (GNV) e o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O GH 460 6×2 traz o conceito chamado de “mochilão”, pois é equipado com dois cilindros de gás posicionados atrás da cabine, aumentando a autonomia para até 650 quilômetros. O torque é de 234,5 kgfm.

Rumo à hora H

Caminhão Iveco S-eWay Fuel-Cell da BMW (Divulgação)

A Iveco entrega duas unidades do S-eWay Fuel-Cell para a BMW, marcando o início do projeto H2Haul, focado em hidrogênio. Os dois pesados desempenharão um papel crucial para alcançar o objetivo do projeto H2Haul, o de demonstrar que os caminhões movidos a hidrogênio podem ser uma solução prática de zero emissões e zero carbono para o transporte de longa distância, abrindo caminho para sua comercialização. Isso será feito por meio de testes operacionais de campo em várias missões reais, em parceria com fornecedores de hidrogênio e em diferentes ecossistemas geográficos. O S-eWay Fuel Cell oferece alcance de até 800 quilômetros, com tempo de reabastecimento rápido de menos de 20 minutos, e pode acomodar 70 quilos de H2 comprimido a 700 bar de pressão. Os caminhões farão o transporte de peças entre a Baviera (Nuremberg) e Leipzig (fábrica da BMW), com suporte de duas novas estações de reabastecimento de hidrogênio.

Besta futurista

Van elétrica Kia PV5 (Divulgação)

A Kia revelou a van elétrica PV5, com base na plataforma PBV (Platform Beyond Vehicle ou plataforma além do veículo), no evento de tecnologia “Kia EV Day 2025”, na Espanha. O PV5 evoca estilo robusto da antiga Besta, modelo que marcou época quando a marca sul-coreana chegou ao Brasil. O veículo comercial com desenho futurista é a versão de produção do conceito PV5 Concept, apresentado na Consumer Electronics Show (CES), nos Estados Unidos, em 2024. O PV5 terá opções Passenger e Cargo. A primeira, para o transporte de passageiros, tem ampla área envidraçada e portas laterais corrediças. A configuração de carga é toda fechada, com portas duplas adicionais na traseira.

Fábrica vendida

Van e chassi-cabine Mercedes-Benz Sprinter (Divulgação)

Após semanas de rumores, foi confirmada a venda da Mercedes-Benz Argentina e da fábrica de Virrey del Pino. O comprador é o grupo Open Cars, do empresário Pablo Peralta, especializado em gestão de concessionárias, que assumiu também 100% do quadro de empregados. Segundo a Mercedes-Benz, a venda visa cortar custos e tornar a marca mais competitiva no mercado global. A fábrica de Virrey del Pino é histórica para a Mercedes-Benz por ser a primeira que a montadora instalou fora da Europa. Foi garantida a continuidade operacional do centro industrial, no qual é fabricada a Sprinter, que continuará a ser produzida sob licença no local pelo menos até 2030, inclusive para exportação. Foi anunciado ainda que o volume de fabricação da Sprinter aumentará 15% este ano. A Mercedes-Benz Cars & Vans deixa o país vizinho após sete décadas de atuação, já que a comercialização de vans e automóveis importados já havia sido terceirizada para o mesmo grupo Open Cars. A fábrica de Virrey del Pino produz também os caminhões Accelo e Atego e chassis de ônibus OH e OF para a Mercedes-Benz Trucks, que desde 2021 é uma empresa distinta da Mercedes-Benz Car & Vans. A produção de caminhões e ônibus na Argentina será transferida para uma nova fábrica de Zárate, que deverá entrar em operação em 2026. (colaborou Martín Echaide, do “MinutoMotor”/Argentina)