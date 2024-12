São Paulo inova com 27 carretas a biometano para coleta sustentável de resíduos

A cidade de São Paulo dá um passo significativo em direção à sustentabilidade com a introdução de 27 novas carretas equipadas com motores que operam a biometano. Esses veículos desempenharão um papel crucial na destinação final dos resíduos coletados nas regiões Norte e Oeste da capital.

Na última sexta-feira (20), a Prefeitura de São Paulo, em parceria com a concessionária Loga, apresentou as novas carretas na Praça Charles Miller, localizada no Pacaembu. Esta ação visa não apenas modernizar a frota responsável pela coleta, transporte e tratamento de resíduos, mas também reduzir substancialmente a emissão de poluentes e gases do efeito estufa.

O prefeito Ricardo Nunes enfatizou a importância da iniciativa, destacando que cada uma das carretas é capaz de transportar o equivalente ao que três caminhões convencionais levariam. “A substituição de três caminhões por uma única carreta significa menos veículos nas ruas, o que resulta em melhorias no trânsito e na redução da poluição atmosférica. Além disso, esses novos veículos não emitem dióxido de carbono, um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global”, afirmou Nunes.

João Manoel da Costa Neto, diretor presidente da SP Regula, também comentou sobre o impacto positivo da renovação da frota. Segundo ele, “a introdução de veículos movidos a biometano não apenas diminui o tráfego nas vias urbanas, mas também contribui para um ambiente mais saudável ao reduzir a emissão de poluentes e ruídos”.

As estimativas apontam para uma redução das emissões de dióxido de carbono que pode alcançar até 95%, além de uma significativa diminuição na emissão de material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio (NOx). O uso do biometano como combustível representa uma estratégia eficaz para mitigar os impactos ambientais associados ao transporte de resíduos.

Domênico Granata, presidente da Loga, destacou que essas novas carretas marcam o início de um processo inovador. “Estamos apenas começando a implementar várias tecnologias durante este contrato, o que promete transformar nosso serviço de gestão de resíduos”.

Rodrigo Ravenna, secretário do Verde e do Meio Ambiente, projetou um futuro sustentável para São Paulo. Ele mencionou os ecoparques e as mudanças nas matrizes energéticas que estão sendo implementadas na cidade como parte dessa transformação. “Essas iniciativas são essenciais para enfrentar as preocupações relacionadas às emissões de gases do efeito estufa e à qualidade do ar”, afirmou Ravenna.

Renato Nalini, secretário de Mudanças Climáticas, ressaltou que a maioria dos quase 13 milhões de habitantes da cidade enfrenta problemas relacionados à poluição gerada pelos combustíveis fósseis. “A administração municipal está demonstrando que é possível adotar tecnologias avançadas para tornar São Paulo uma cidade mais verde e com ar mais limpo”, concluiu Nalini.

A Loga e a Ecourbis têm se dedicado a aprimorar a gestão das aproximadamente 12 mil toneladas diárias de resíduos gerados na capital paulista. As novas carretas possuem capacidade para transportar até 66 metros cúbicos de resíduos, permitindo assim uma redução nas viagens necessárias e minimizando o impacto no trânsito e no meio ambiente.

Com cada veículo capaz de carregar o equivalente ao transportado por dois caminhões e meio, a eficiência logística é amplificada. Atualmente, São Paulo já conta com 15 caminhões compactadores que operam com biometano. Para o ano seguinte, está prevista uma ampliação desse número para 142 caminhões.

Além disso, as concessionárias já utilizam 21 triciclos e 3 quadriciclos elétricos para atender às comunidades na coleta de resíduos. Até 2025, esse número deverá crescer para 37 triciclos e 5 quadriciclos elétricos.

João Manoel finalizou afirmando: “Nosso compromisso é transformar a operação de resíduos em um modelo exemplar de inovação e sustentabilidade. A nova frota é uma contribuição direta para um ar mais limpo e um futuro sustentável para as próximas gerações.”