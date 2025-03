Motores, inovação e nostalgia: o que move o Brasil sobre rodas

A Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio no Brasil, é realizada de 10 e 14 de março na cidade de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul. O evento ocorre desde 2000 e atrai visitantes de mais de 70 países. Em sua última edição, as movimentações comerciais somaram R$ 7,9 bilhões, contando com 577 expositores e público de 377 mil pessoas. A Volvo participa do evento apresentando suas inovações para o setor agrícola, com caminhões e serviços financeiros. Os visitantes poderão conferir dois modelos da linha 2025, o FH 540 cavalos 6×4, caminhão líder de vendas no Brasil pelo sexto ano seguido, e o FH 500 cavalos 6×2. Também está em exposição o semipesado VM 360 8×2.

Mobilidade com estilo

A Volare, divisão do grupo Marcopolo e líder nacional na produção de micro-ônibus, reintroduz no mercado a configuração Limousine, desta vez, em um Volare Fly 10. A versão retorna ao portfólio da marca com opcionais que reúnem requinte e sofisticação para atender a exigentes padrões de conforto, com capacidade para transportar até 30 passageiros. O Fly 10 Limousine foi concebido em duas diferentes configurações, com 18+2 e 30+2 lugares, em poltronas executivas, semileito e semileito master com descansa-pernas. Tem o sistema FIA (Frontal Impact Absorver), que amplia a segurança passiva, sistema de ar-condicionado de teto dutado, porta pantográfica com sistema “door brake” e retrovisores elétricos. Internamente, conta com parede total de separação, janela de vidros colados com ventarola, vidros laterais com película, bagageiro traseiro com fácil acesso, poltrona do motorista com amortecimento pneumático, cortinas plissadas e porta pacotes VIP (com iluminação, alto-falantes individuais e audiofone). O veículo é equipado com descansa-braços laterais e central, porta-copos, sistema de áudio e vídeo com DVD, rádio com CD/MP3/USB e Bluetooth, geladeira de 41 litros na traseira, tomada 110V no porta-pacotes (2LE/2LD), tomadas USB nas poltronas, microfone sem fio, internet sem fio (Wi-Fi), receptor para TV digital, revestimento do assoalho amadeirado, iluminação noturna azul no porta-pacotes, passadeira 3M no corredor/escada e dispositivos de acessibilidade (dispositivo de transposição acessível ou de Poltrona móvel). O Volare Fly 10 Limousine tem “powertrain” Cummins com potência de 175 cavalos e câmbio de 6 marchas.

Nas tomadas das Alterosas

O ônibus elétrico urbano Mercedes-Benz eO500U, à bateria, foi testado com êxito em Belo Horizonte (MG). Recentemente, a Cia Coordenadas utilizou o veículo durante operação regular com passageiros na Linha 5104 (Suzana-Cruzeiro), demonstrando sua viabilidade na “vida real”. Desenvolvido no Brasil, o eO500U já é uma realidade na produção e nas vendas no país. “Já são mais de 200 unidades em circulação na cidade de São Paulo. Ou seja, nosso ônibus elétrico está cada dia mais presente nas vias e no sistema de transporte coletivo urbano das grandes cidades. Seus benefícios para o ambiente e a sociedade são notáveis: zero emissão de carbono, zero poluição do ar e extremamente silencioso”, afirma Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Chassi da linha O 500, o eO500U é um modelo Padron 4×2 de piso baixo, para carrocerias de até 13,2 metros. Entre seus diferenciais estão a autonomia de 250 quilômetros, a maior entre os ônibus elétricos no Brasil, e a maior capacidade de transporte de passageiros do segmento. O sistema de recarga de baterias é do tipo plug-in, levando até três horas para a recarga completa.

Sessenta mil

O complexo industrial da Iveco em Sete Lagoas (MG) comemorou a produção de 60 mil unidades do Daily, um dos maiores sucessos de venda da marca na América Latina. O Daily, que completa 47 anos de estrada em 2025, é líder de mercado no Brasil no segmento de leves chassi-cabine, com 41% de participação. Ao longo de sua trajetória, o modelo tem sido constantemente aprimorado com inovações tecnológicas. “A linha Daily é indicada para diferentes operações, como transporte de alimentos, materiais de construção, fretes gerais e e-commerce. Há ainda o eDaily, versão elétrica, que faz parte do portfólio multienergético da marca, e reforça o compromisso da Iveco com a sustentabilidade e a descarbonização do transporte urbano de cargas”, afirma Carlos Fraga, diretor de Marketing da Iveco para a América Latina.