Motores em Alta: O mundo dos caminhões, ônibus e tecnologia em movimento

Com crescimento nos emplacamentos, liderança no segmento de leves chassi-cabine e no programa “Caminho da Escola”, a Iveco encerrou 2024 com avanço em ônibus e caminhões, mantendo a consistência em sua estratégia de mercado no Brasil. A marca italiana com fábrica na cidade mineira de Sete Lagoas registrou um aumento de 7,7% nos emplacamentos de veículos a partir de 3,5 toneladas, em comparação com 2023. No segmento de leves chassi-cabine, a marca é líder com a linha Daily, que alcançou 41% de participação de mercado em 2024. Esse desempenho representa um crescimento de 35% em volume e de 6,2 pontos percentuais em participação de mercado em relação ao ano anterior. Entre os caminhões pesados, a linha S-Way registrou um crescimento de 17% nas vendas. Atualmente, o modelo está entre os dez mais vendidos no Brasil, com mais de 200 unidades emplacadas em janeiro. No portfólio de chassis para ônibus, a montadora teve avanço de 11,5% em participação nos segmentos em que atua. A linha Daily Minibus teve aumento acima do mercado, com acréscimo de 20% nas vendas. Líder do programa “Caminho da Escola” do FNDE, a Iveco Bus cresceu em 56% a participação no segmento de micro-ônibus. Destaque também no segmento urbano, com o dobro do volume de emplacamentos, e no intercity, em que a marca dobrou o “market share”.

Aposta no biocombustível

Divulgação

A Bunge e a Martelli Transportes deram início, este mês, a uma operação utilizando o biocombustível B100 em dez caminhões. A multinacional suíça especializada na produção de alimentos e ingredientes para nutrição animal e empresa mato-grossense de transporte rodoviário de cargas encomendaram dez caminhões Volvo FH, com um projeto de motor especial para rodar com diferentes proporções do biocombustível, indo do B14 (diesel S10 com 14% de biodiesel, atualmente disponível nos postos) até o B100 (biodiesel puro). Na Bunge, os veículos são abastecidos com biocombustível 100% renovável, composto por óleo de soja, produzido pela Bunge em sua fábrica de biodiesel em Nova Mutum (MT). A parceria prevê que os caminhões estejam exclusivamente dedicados à operação da própria Bunge, no transporte de farelo de soja entre a planta de Nova Mutum e o terminal TRO, localizado em Rondonópolis (MT). O acordo entre as empresas tem duração de dois anos. Ao todo, cerca de 5 mil toneladas de farelo de soja serão transportadas por mês com o combustível renovável, produzido a partir da mesma operação de esmagamento que gera o farelo, com soja originada pela Bunge considerando rigorosos critérios sócio-ambientais. A estimativa é de que 50 mil litros de B100 por mês sejam utilizados na operação-piloto. O objetivo do projeto, aprovado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), é obter dados de rendimento, rentabilidade e desempenho ambiental. Segundo informações da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), o B100 emite cerca de 99% menos CO 2 em comparação ao diesel comum.

Volta às aulas (e aos negócios)

Divulgação

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de negociar as primeiras unidades do programa “Caminho da Escola” em 2025. Ao todo, 550 ônibus, sendo 300 modelos Volksbus 8.180 ORE 1 e 250 8.160 OD Onurea PA, foram vendidos à Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, renovando e ampliando o número de ônibus escolares. Feitos sob medida para o transporte escolar, os veículos têm níveis reduzidos de emissões e estão equipados com ar-condicionado, controle de tração, assistente de partida em rampa e configuração específica para a operação. A Volkswagen Caminhões e Ônibus já negociou cerca de 29 mil veículos para o programa. Em 17 anos de participação no “Caminho da Escola”, mais de 27 milhões de estudantes foram beneficiados com os veículos, que estão distribuídos por mais de cinco mil municípios. O Volksbus 8.180 ORE 1 é o primeiro lugar em vendas do “Caminho da Escola” e em outras solicitações do Governo Federal para apoiar o acesso à educação no Brasil. É movido por um motor de 3,8 litros com 180 cavalos de potência e 61,2 kgfm de torque.

Tecnologia para frotistas

Divulgação

A ZF, multinacional alemã de tecnologia produtos e sistemas de mobilidade avançada para carros de passeio e veículos comerciais, e a Goodyear, fabricante estadunidense de pneus, anunciaram uma parceria estratégica para o monitoramento de pneus de alto desempenho que equipam veículos comerciais e implementos rodoviários multimarcas – e estará disponível em breve no Brasil. Para isso, a ZF disponibilizou o Scalar Evo Pulse, tecnologia capaz de reunir dados sobre operações de transporte de forma ininterrupta e enviá-los em tempo real ao Goodyear Mobility Cloud, portal de informações que funcionará vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, de onde partirão alertas aos frotistas. Além do TPMS – Tire Pressure Monitoring System (sistema de monitoramento da pressão dos pneus) – em tempo real, a parceria inclui geolocalização dos veículos e hodômetro. Para tornar isso possível, são instalados sensores de TPMS no veículo, com os dados sendo coletados e transmitidos pelo Scalar Evo Pulse para o serviço de monitoramento, Goodyear TPMS Plus. Adicionalmente, caso o cliente tenha o sistema de freios EBS, um conjunto de dados incluindo alertas de frenagem, controle de estabilidade, carga total e saúde do implemento, pode ser processado por meio da plataforma Scalar da ZF. Com o sistema, o gerenciamento ativo da Goodyear monitorará em tempo real os alertas e estabelecerá contato com o frotista sempre que alguma ação for necessária.