Força racional – Iveco S-Way 480 6X4 versão intermediária

Para ganhar presença no segmento de pesados, que representa quase a metade do mercado total de caminhões no Brasil, a Iveco apresentou o S-Way em novembro de 2022. Lançado em 2019 na Europa e eleito como o caminhão mais belo do mundo pelo “iF Design Award 2020” – um dos mais renomados prêmios do design automotivo –, o modelo começou a ser produzido no Brasil há um ano na fábrica da Iveco na cidade mineira de Sete Lagoas. A missão do S-Way é crescer em um segmento no qual os pesados anteriores da marca, o Hi-Way e o Hi-Road, nunca conseguiram participações muito expressivas. Produzido nas versões 450 cavalos (4×2), 480 cavalos (6×2) e 540 cavalos (6×4), é na intermediária 480 6×2 que a relação custo/benefício é mais destacada. Não por acaso, é a configuração mais vendida da linha.

No design italiano e aerodinâmico do S-Way, destaque para a grade detalhada que ostenta o grande logo “Iveco” cromado, ladeada por faróis afilados. Como no segmento de caminhões a cabine serve muitas vezes de casa e de escritório para o motorista, a do S-Way incorpora uma cama com material elástico, banco estilo “assento de cinema”, mais de 15 porta-objetos, ar-condicionado digital, banco e volante em couro com comandos integrados, geladeira, iluminação interna personalizável em cor e intensidade, painel de comando e cortina na cama e no banco e entradas USB.

Para atender às expectativas do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve P8), um dos principais destaques é o motor FPT Cursor 13 com injeção Common-Rail e novo turbocompressor e-VGT. O trem de força também apresenta uma nova estratégia de funcionamento do freio-motor com quatro estágios, capaz de fazer o veículo parar por completo. Além de maior segurança na frenagem, o sistema traz redução do custo operacional ao diminuir a necessidade do uso do freio de serviço. A potência máxima do freio-motor no quarto estágio é de 610 cavalos.

Iveco S-Way 480 6X4 – Divulgação Iveco S-Way 480 6X4 – Divulgação Iveco S-Way 480 6X4 – Divulgação

Primeiras Impressões

Tecnologias em movimento Sete Lagoas/MG – No circuito do Campo de Provas da Iveco, localizado junto à fábrica brasileira da marca, foi possível avaliar o desempenho dinâmico do S-Way 480 6×2, com 480 cavalos de potência e elevados 250 kgfm de torque, em condições que simulam as rotinas das viagens pelas estradas brasileiras. No modelo na versão com cabine teto alto e com pacote Tech, que estava atrelado a um implemento quarto-eixo com 22 toneladas de carga líquida, o motor Cursor 13 e a transmissão ZF Traxon de 12 velocidades formam um conjunto harmonizado para entregar um bom patamar de desempenho e consumo. As marchas são trocadas automaticamente de forma suave, sem trancos. E o conforto acústico a bordo é incomum para veículos de carga.

O motorzão dá conta do recado com sobras e trabalha quase o tempo todo em baixos giros, privilegiando a economia. Quando é necessário colocar a potência e o torque em ação, basta um “kick down” (pisar o acelerador até o fundo) para o giro subir rapidamente. No modo de condução “Eco”, o caminhão tenta poupar diesel – em velocidade de cruzeiro, o torque não sai da faixa verde. Já no modo “Power”, toda a força fica disponível, algo útil para as ultrapassagens em aclives com o caminhão carregado. Quando tanta força extra não é mais necessária, o próprio sistema desabilita o recurso. O freio-motor tem quatro estágios distintos e é um dos mais poderosos da categoria, chegando a 610 cavalos de potência. Bem adaptado ao freio-motor, o motorista nem precisa usar o freio de serviço – o que gera uma economia expressiva em todo o sistema de frenagem. No modo “Eco-Roll”, quando o caminhão não precisa tracionar – como em declives –, o sistema reduz o funcionamento do motor, para privilegiar o consumo.

Como em toda a linha S-Way, no 480 6×2, o painel é voltado ao motorista, com fácil acesso às informações, e o volante multifuncional traz todos os recursos e facilidades dos carros de passeio. A central multimídia conecta com Apple CarPlay e Android Auto. O Way App é um aplicativo para smartphone que permite ao motorista ter controle a uma série de funções do veículo de forma remota, tais como abertura e travamento das portas, abertura e fechamento das janelas, regulagem do som e central multimídia e controle sobre toda a iluminação interna da cabine. Em termos de segurança, o Iveco S-Way 480 6×2 oferece opcionalmente equipamentos como o AEBS (Advanced Emergency Braking System) – sistema de frenagem de emergência -, o LDWS (Lane Departure Warning System) – sistema de advertência de saída involuntária de faixa de rolagem – e o ACC (Adaptative Cruise Control) – sistema automático de regulagem de velocidade.