Motociclistas celebram o Dia Internacional da Mulher com evento no Farol Santander

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, 08 de março, a cidade de São Paulo recebe um evento cultural gratuito que promete destacar a força e a crescente presença feminina no motociclismo. A iniciativa é liderada por Eliana Malizia, fundadora do movimento de mulheres motociclistas Aceleradas, que organizou uma programação especial para marcar a data.

Exposição e café da manhã exclusivo para mulheres motociclistas

O evento será realizado no Farol Santander e terá como destaque a exposição “Duas Rodas e uma Nação”, que retrata a história do motociclismo no Brasil. No dia 8 de março, mais de 100 mulheres motociclistas terão acesso VIP à mostra, além de um café da manhã especial gratuito que será realizado em uma concessionária parceira (que será anunciado depois da inscrição no perfil @aceleradas) e com surpresas exclusivas. A ideia surgiu da própria Eliana Malizia, que articulou a parceria com os organizadores da exposição e conquistou um apoio significativo. “Eu pedi 40 ingressos e eles ofereceram muito mais que isso. Inicialmente são 100 ingressos cortesia! Incrível!”, comemora a motociclista.

O crescimento do motociclismo feminino no Brasil

O crescimento do número de mulheres no universo das duas rodas tem sido expressivo. Dados da Federação Nacional de Motociclismo (Fenamoto) indicam que as mulheres já representam cerca de 20% dos motociclistas no Brasil, um número que segue aumentando. “O motociclismo feminino está crescendo e conquistando seu espaço. Ver tantas mulheres unidas nessa paixão é algo emocionante e inspirador”, afirma Eliana Malizia.

Com mais de 20 anos de carreira no setor, Eliana foi pioneira ao se tornar a primeira mulher no Brasil a reportar matérias sobre viagens e test rides de motocicletas. Além de sua atuação como jornalista especializada, ela também organiza eventos voltados para o público feminino, como o Aceleradas Experience, maior evento de experiências para mulheres motociclistas e garupas do Brasil, cuja próxima edição está marcada para 29 de março no Autódromo do Haras Tuiuti.

Evento celebra o empoderamento feminino no motociclismo

O evento do Dia Internacional da Mulher promete movimentar São Paulo e reforçar a presença feminina no cenário motociclístico nacional. “Essa é uma oportunidade única para as mulheres se reunirem, celebrarem sua força e se conectarem com a história do motociclismo brasileiro”, destaca Eliana.

Informações sobre a Exposição “Duas Rodas e uma Nação”

A mostra, em cartaz no Farol Santander até 9 de março de 2025, oferece uma imersão na história do motociclismo no Brasil, destacando a evolução das motocicletas ao longo de mais de 120 anos. A curadoria é assinada por Carlãozinho Coachman, autor do livro Duas Rodas e uma Nação e diretor do Centro Cultural Movimento, em Socorro (SP).

Informações da Exposição:

Local: Farol Santander, Rua João Brícola, 24 – Centro, São Paulo.

Horário de Funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 20h.

Destaques: Mais de 50 motocicletas históricas, incluindo modelos icônicos como Vespas e Lambretas.

O evento é um marco importante para a valorização das mulheres motociclistas e para o fortalecimento da cultura das duas rodas no Brasil.