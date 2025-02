Motocicletas da Harley-Davidson e Ducati são destaques em leilões organizados pela Copart

A Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, vai realizar oito novos leilões nesta semana. Na quarta-feira (5), haverá um leilão noturno às 19h no pátio de Osasco (SP). Na quinta-feira (6) os certames acontecem em Itaquaquecetuba (SP) às 9h, em Fortaleza (CE) às 10h, em Recife (PE) e Itaquaquecetuba (SP) às 14h. Na sexta-feira (7) os leilões começam às 10h no pátio de Osasco, 12h em Betim (MG) e 13h30 no pátio de Osasco.

Entre as oportunidades disponíveis para a semana de 3 a 7 de fevereiro no site da Copart, uma das categorias que mais chamam atenção é a de motocicletas. O segmento está em alta, pelo aumento de demanda por esse tipo de veículo para deslocamento em grandes cidades e para trabalhadores do ramo logístico. Entre as opções, os consumidores poderão adquirir um modelo da marca Harley-Davidson: uma Touring Fltru 2018/2019, com tabela Fipe de 99.000,00 reais.

Ainda estarão disponíveis nos certames da semana diversos modelos da marca alemã, BMW. Entre as opções, os motoristas podem arrematar umaR 1300 GS Triple Black 2024, com tabela Fipe avaliada em 108.451,00 reais e G 310 2024, avaliado em 34.899,00 reais na tabela Fipe. Na mesma categoria, apaixonados por motocicletas terão a chance de arrematar um modelo da marca de luxo, Ducati: uma Superbike 2012, com tabela Fipe avaliada em 60.521,00 reais.

Durante os certames organizados pela Copart ainda estarão disponíveis modelos da marca britânica, Triumph. Entre as opções estão: Tiger 900 GT 2023/2024, com tabela Fipe avaliada em 67.488,00 reais e Tiger Explorer 2016/2017, com tabela Fipe avaliada em 54.926,00 reais.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa e informar a documentação necessária, como CNH e RG. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

