Detran-SP realiza leilão em Mauá com motos a partir de R$ 1.600

No próximo dia 10 de dezembro, a cidade de Mauá será palco de um leilão significativo organizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), conforme anúncio recente no Diário Oficial do Estado. O evento, que promete atrair interessados em veículos e sucatas, disponibilizará 221 lotes, incluindo 70 veículos em condições de trafegar – predominantemente motocicletas – e 151 unidades destinadas ao desmonte ou reciclagem.

Os participantes interessados devem registrar-se até 48 horas antes do leilão através do site da Daniel Oliveira Leiloeiro Oficial (www.doleiloes.com.br), onde também serão realizados os lances e sessões. O leilão se estenderá por dois dias: o primeiro, focado nos veículos aptos a circular, e o segundo, dedicado às sucatas aproveitáveis e inservíveis.

O edital fornece uma lista detalhada dos lotes, incluindo informações sobre marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e o lance mínimo estabelecido por especialistas. Os valores iniciais refletem tanto o mercado quanto o estado de conservação dos itens.

Os veículos estarão disponíveis para inspeção pública nos dias 3 e 4 de dezembro, das 9h às 16h, no pátio Der-SP localizado na Avenida Papa João XXIII, Vila Noêmia. A visitação será apenas visual, sem possibilidade de manuseio ou teste dos itens.

O processo de pré-lance se inicia em 3 de dezembro, uma semana antes do leilão. Este procedimento permite que os participantes sugiram valores iniciais que poderão se converter em lances durante o pregão. Uma vez registrado, um lance não pode ser revogado, conforme estipulado pela Lei federal nº 14.133/2021.

Os incrementos nos lances variam

R$ 100 para veículos conservados, R$ 50 para sucatas aproveitáveis e R$ 0,02 por quilo para sucatas destinadas à reciclagem. Importante destacar que proprietários têm o direito de reaver seus veículos até um dia útil antes do leilão, mediante quitação das dívidas pendentes.

O certame é aberto a pessoas físicas e jurídicas registradas no Cadastro da Receita Federal do Brasil. No entanto, estão impedidos de participar servidores do Detran-SP e seus familiares até segundo grau, assim como leiloeiros e suas equipes, além de proprietários ou administradores dos pátios envolvidos com o evento. Tais restrições visam assegurar a transparência e integridade do processo licitatório.