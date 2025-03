MorumBIS deve ter grande público para São Paulo x Novorizontino no Carnaval

O MorumBIS se prepara para receber um grande público na partida do São Paulo contra o Novorizontino, marcada para a próxima segunda-feira de Carnaval. Esta partida representa um momento crucial para o Tricolor, que busca garantir sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista.

No último sábado, o clube anunciou que mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos, indicando uma forte mobilização da torcida. A expectativa é de que o estádio esteja completamente lotado, proporcionando um ambiente vibrante e emocionante para os jogadores e torcedores.

Com esses números, a partida promete ser um dos maiores públicos da temporada, superando a maioria das partidas realizadas até agora. O único confronto que deve superar essa marca é o clássico contra o Corinthians, que atraiu 54.855 torcedores ao Morumbi.