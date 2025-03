Domingo de Carnaval terá calor intenso pelo Brasil, com máximas acima dos 30°C nas capitais

Neste domingo (2), os foliões brasileiros poderão esperar um clima bastante quente durante as festividades de Carnaval. De acordo com as previsões meteorológicas divulgadas pela Climatempo, diversas capitais do país deverão registrar temperaturas que ultrapassam os 30°C.

No Rio de Janeiro, a situação será particularmente escaldante, com os termômetros apontando para máximas de até 38°C na parte da tarde. A mínima prevista para o dia é de 20°C, e o céu deve apresentar sol forte, com um aumento gradual de nuvens ao longo da tarde. Não há expectativa de chuvas na cidade durante o dia.

Em São Paulo, o cenário não será muito diferente. A capital paulista deve vivenciar uma temperatura máxima de 34°C, especialmente por volta das 15h, enquanto a mínima ficará em torno de 22°C. Segundo a Climatempo, o dia será ensolarado, com possibilidade de aumento das nuvens e algumas pancadas de chuva à tarde. Contudo, não há previsão de chuvas à noite.

Na região Nordeste, Recife também se prepara para um domingo quente, com a máxima alcançando 32°C e mínima em 24°C. O tempo deve ser predominantemente ensolarado, mas há chances de chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. Em Olinda, cidade vizinha, as temperaturas devem variar entre 25°C e 30°C.

Por fim, Salvador deverá registrar uma temperatura máxima de 30°C e mínima de 23°C. A capital baiana contará com sol e algumas nuvens ao longo do dia, além da possibilidade de chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite.