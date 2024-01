Mortes em deslizamento de terra na China aumentam para 31

O número de mortes em um deslizamento de terra na província de Yunnan, no sudoeste da China, aumentou para 31 nesta terça-feira (23), enquanto socorristas mantêm os esforços em temperaturas abaixo de 0°C para encontrar sobreviventes.

O desastre ocorreu na madrugada de segunda (noite de domingo no horário de Brasília) no condado de Zhenxiong da cidade de Zhaotong, nordeste de Yunnan. Centenas de pessoas tiveram de deixar suas casas às pressas, e mil socorristas foram enviados para a remota e montanhosa região por causa do acidente.

Mais de 24 horas após o deslizamento, ao menos 19 pessoas eram consideradas desaparecidas. A agência de notícias estatal Xinhua disse que cerca de 200 socorristas fazem uma “corrida contra o tempo” para encontrar sobreviventes depois de uma noite com temperaturas congelantes.

O local do acidente está coberto de neve e as equipes de resgate usam “todos os tipos de ferramentas” para encontrar sobreviventes, acrescentou a Xinhua. Há, contudo, uma série de limitações.

Um funcionário de uma equipe de resgate disse que máquinas grandes não podem ser usadas devido à instabilidade do solo, segundo reportagem do jornal local The Cover. “E se a escavação for feita por baixo, o topo pode desmoronar. É difícil realizar operações mecânicas em grande escala no local”, disse.

O deslizamento de terra atingiu dois vilarejos na cidade de Zhaotong, no sudoeste do país, por volta das 5h51 da manhã de segunda no horário local, quando muitas pessoas ainda estavam dormindo.

“A montanha simplesmente desabou. Dezenas de pessoas foram soterradas”, disse um homem de sobrenome Gu, que testemunhou o deslizamento de terra, à estação de TV estatal da província vizinha de Guizhou. Ele disse que quatro de seus parentes foram enterrados sob os escombros.

Autoridades disseram nesta terça que o deslizamento ocorreu em uma área de penhasco íngreme no topo da encosta de uma montanha. Mais de 500 pessoas tiveram que deixar suas residências – segundo a televisão pública CCTV, 18 casas foram atingidas.

A emissora transmitiu imagens de socorristas removendo metal retorcido e concreto à noite, em esforço para encontrar sobreviventes. Em outras imagens, moradores são vistos se aquecendo e comendo ao redor de uma fogueira em um abrigo.

Wu Junyao, diretor do escritório de recursos naturais e planejamento de Zhaotong, disse que o deslizamento provocou acúmulo de materiais em uma área de 100 metros de largura e 60 de altura.

Deslizamentos de terra são comuns em Yunnan, uma região remota e em grande parte pobre da China, onde há cadeias de montanhas escarpadas. As causas do desastre desta segunda, porém, ainda não estão claras.

A China sofreu uma série de desastres naturais nos últimos meses, alguns causados por eventos climáticos extremos. Num deles, mais de 20 pessoas morreram em agosto devido a um deslizamento de terra causado por chuvas fortes na cidade de Xi’an, no norte do país.

Em setembro, chuvas torrenciais na região sul de Guanxi causaram um deslizamento de terra que matou pelo menos sete pessoas, segundo a imprensa local.