Morte de brasileira na Holanda gera suspeitas de feminicídio e clamor da família por justiça

Na última sexta-feira, 3 de novembro, uma tragédia envolvendo uma cidadã brasileira de 32 anos ocorreu em Breda, na Holanda. A jovem caiu do quarto andar de um apartamento onde residia com seu namorado, um holandês de 53 anos, que estava presente no momento do incidente.

A vítima, identificada como Taiany, havia retornado recentemente ao Brasil para celebrar seu aniversário em novembro. Durante a estadia, familiares relataram que ela estava sob constante vigilância do parceiro, que não a deixava sair de casa. Apesar dos apelos da família para que permanecesse no Brasil, Taiany optou por voltar à Europa, afirmando estar apaixonada e com planos de casamento com o namorado. Sua despedida da família ocorreu em 27 de dezembro.

O casal passou o réveillon em Paris e, ao retornar à Holanda no dia 2 de janeiro, Taiany se encontrou com amigas, mesmo contrariando a vontade do namorado. Relatos indicam que ele tentou contatá-la repetidamente durante a noite. As amigas a acompanharam até seu apartamento e permaneceram até as 10 horas da manhã da sexta-feira.

Após esse encontro, já sozinha com seu companheiro, Taiany fez uma ligação para suas amigas expressando medo. O que se desenrolou em seguida dentro do apartamento permanece envolto em mistério.

Testemunhas que residem nas proximidades relataram ter ouvido gritos vindos do local, incluindo apelos como “não faça isso” e descreveram a situação como alarmante, sugerindo uma possível violência.

A família da jovem expressa sua indignação frente à rápida conclusão da polícia holandesa, que em um dia de investigação classificou a queda como não criminosa e aceitou a versão do namorado. O caso gerou repercussão e a família busca esclarecimentos junto às autoridades locais.

Em meio ao luto, os familiares iniciaram uma campanha online para arrecadar fundos destinados ao traslado do corpo de Taiany para o Brasil, com custos estimados em cerca de 7 mil euros (aproximadamente R$ 44 mil). Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores não se pronunciou sobre a situação.

O caso levanta questões sobre a segurança das mulheres em relacionamentos abusivos e desperta preocupações sobre a resposta das autoridades em situações que podem envolver violência doméstica.