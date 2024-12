Morte da Capitão Gisele Mendes: Investigação avança e Marinha intensifica operações no Rio

As autoridades policiais estão aprofundando as investigações relacionadas ao falecimento da Capitão de Mar e Guerra, Gisele Mendes de Souza e Mello, cuja morte ocorreu dentro do Hospital Naval Marcílio Dias. A informação preliminar indica que o disparo que a atingiu teve origem na comunidade do Gambá, localizada no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A Delegacia de Homicídios da Capital está à frente das apurações, buscando esclarecer os detalhes que cercam o trágico incidente. Em resposta ao ocorrido, a Marinha do Brasil intensificou as operações de patrulhamento na área, a partir da tarde desta segunda-feira (30).

Fuzileiros navais foram destacados para a região, contando com o apoio de oito veículos blindados e uma retroescavadeira, que foram mobilizados para a parte mais elevada da comunidade. As ações da Marinha abrangem uma área de até 1,3 km em torno do hospital onde Gisele foi baleada.

A Capitão Gisele Mendes era Médica e Superintendente de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias, e sua morte provocou uma onda de comoção. As forças de segurança estão atentas e determinadas a encontrar os responsáveis por este crime que chocou não apenas a comunidade militar, mas toda a sociedade.