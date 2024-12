Morre Thiago Kalu, vocalista da banda Forró da Gota, aos 39 anos

O vocalista da banda baiana Forró da Gota, Thiago Kalu, morreu aos 39 anos, na última sexta-feira (13), em Salvador. A informação foi confirmada à reportagem pelo amigo e companheiro de banda, o músico Thiago Meota.

Segundo o amigo, Kalu se recuperava em casa de um acidente vascular cerebral (AVC) quando teve um mal súbito e faleceu. A causa da morte não foi divulgada.

Thomaz Loureiro, também amigo e companheiro de banda, disse que Kalu estava se recuperando bem após o AVC. “Ele já estava na fase de recuperação das sequelas do AVC, evoluindo bem, recuperando os movimentos e a fala. Já estava em casa há quase duas semanas.”

O velório acontece no domingo (15) a partir das 11h, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. Kalu deixa um filho de 7 anos.

Em novembro, Kalu sofreu um AVC e o Forró da Gota iniciou uma campanha de arrecadação nas redes sociais. O músico precisava de fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento médico.

Forró da Gota

A banda Forró da Gota é um grupo musical baiano conhecido por seu estilo autêntico e vibrante, que mistura elementos tradicionais do forró com influências modernas. Formada por músicos talentosos, a banda ganhou destaque no cenário regional ao animar festas e eventos com seu repertório contagiante.